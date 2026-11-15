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Пам’ять про земляків і підтримка військових: освітні ініціативи Білокуракинської громади

Школярі вивчали українські військові традиції, обговорювали державну символіку та вшановували полеглих захисників громади.

Денис Молотов
Денис Молотов
Пам’ять про земляків і підтримка військових: освітні ініціативи Білокуракинської громади 04
Фото: Луганська обласна військова адміністрація (ОВА).

У листопаді в Білокуракинському ліцеї організували тематичні онлайн-заняття, присвячені історії українського війська та вшануванню Захисників і Захисниць України. До них долучилися 302 учні 1–11 класів, а також педагоги й батьки. Про це повідомила Луганська обласна військова адміністрація.

Під час занять, інформаційних хвилинок та обговорень діти знайомилися з розвитком українського війська – від княжої доби та козацтва до сучасних Збройних сил України. Окремо говорили про національні традиції, державні символи, честь, гідність і побратимство.

Частину зустрічей присвятили військовослужбовцям із Білокуракинської громади. На заняттях «Герої Білокуракинської громади» та «Пам’ять, що об’єднує покоління» школярі дізнавалися про подвиги земляків і обговорювали, чому важливо зберігати історії тих, хто загинув, захищаючи незалежність України.

Творчі ініціативи та підтримка військових

Окрім листопадових занять, в ОВА розповіли про культурні й благодійні ініціативи громади, які доповнюють національно-патріотичне виховання.

Зокрема, до Дня Соборності України створили символічну мапу єдності, присвячену неподільності держави. Пам’ять загиблих у Другій світовій війні вшанували композицією «Поле пам’яті», а на знак вдячності полеглим українським захисникам виготовили символічні соняхи.

Учні, вчителі та батьки також долучаються до благодійних акцій на підтримку військовослужбовців. Для захисників вони створюють цифрові листівки та власноруч виготовляють листівки-обереги.

Білокуракинська селищна військова адміністрація продовжує підтримувати такі освітні й культурні заходи. Їх спрямовують на збереження історичної пам’яті, утвердження української національної ідентичності та виховання поваги до оборонців України.

👉 Також нагадаємо, що у Сіверськодонецькій громаді 145 сім’ям виплатили одноразову допомогу до навчального року. Підтримку отримали 184 дитини, а загальна сума виплат становить 460 тисяч гривень.

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