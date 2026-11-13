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Глобальний збій Microsoft порушив роботу Outlook, Teams і державних установ

Перебої, що почалися 12 листопада, зачепили користувачів у США та країнах Азійсько-Тихоокеанського регіону. Microsoft відновлює сервери й повідомляє про часткове повернення доступу до сервісів.

Денис Молотов
Денис Молотов
Глобальний збій Microsoft порушив роботу Outlook, Teams і державних установ
Ілюстративне фото з відкритих джерел / ШІ / 13.11.2026

Масштабний збій Microsoft 365 ускладнив роботу електронної пошти Outlook, корпоративного месенджера Teams та інших цифрових інструментів. Проблеми відчули компанії, освітні заклади й державні установи. Перебої тривали і 13 листопада, повідомляє Reuters.

За даними Downdetector, у піковий період кількість повідомлень про проблеми з Outlook у США перевищила 130 тисяч. Користувачі скаржилися на неможливість відкрити поштові скриньки, надіслати або отримати листи.

Проблеми також фіксували в Австралії, Японії, Індії та інших країнах. Окрім Outlook і Teams, перебої зачепили функції SharePoint Online, Exchange Online, Planner, Microsoft Defender та Copilot для Microsoft 365.

Наслідки вийшли за межі корпоративного листування: організації втрачали доступ до робочих даних, виникали труднощі з дистанційним навчанням, консультаціями та обслуговуванням клієнтів. В Австралії збій торкнувся, зокрема, федеральної поліції та розвідувальної служби. Про вплив на своїх користувачів повідомила й Палата представників США.

OpenAI та Anthropic заявили про проблеми з інтеграціями Microsoft 365 – інструментами, які з’єднують їхні ШІ-сервіси з продуктами Microsoft.

Що відомо про причину збою та відновлення

Спочатку Microsoft повідомила про підвищене навантаження на частину інфраструктури. Згодом компанія уточнила: воно виникло через те, що значна кількість серверів несподівано стала недоступною, а їхнє навантаження перейшло на решту обладнання.

Фахівці також виявили проблеми з автоматичними перевірками працездатності серверів і перевантаженням одного з основних процесів. Водночас остаточну першопричину інциденту ще встановлювали.

Для відновлення роботи Microsoft призупинила розгортання змін, почала перезапускати уражені сервери та перенаправляти трафік. Компанія також тестувала відновлення окремих частин інфраструктури перед застосуванням змін у ширшому масштабі.

Ці заходи забезпечили часткове поліпшення, однак деякі сервери після повернення трафіку знову переставали відповідати. Станом на ранок 13 листопада повідомлення Microsoft ще не свідчили про повне усунення проблеми.

За заявою компанії, ознак кібератаки чи іншої шкідливої діяльності не виявили. Збій насамперед зачепив функції Microsoft 365, залежні від Exchange Online та електронної пошти. Компоненти, які не використовують цю інфраструктуру, продовжували працювати. Про перебіг відновлення компанія інформує на офіційній сторінці стану сервісів.

👉 Також нагадаємо, що перебої в роботі супутникової системи Starshield зменшують можливості української ППО протидіяти російським реактивним безпілотникам та іншим повітряним загрозам.

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