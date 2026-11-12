З росії вивели $406 млрд приватного капіталу від початку 2022 року

Від кінця 2021 року до середини 2026-го чистий відтік приватного капіталу з росії становив $406 млрд. Такі розрахунки навів директор Стокгольмського інституту перехідної економіки (SITE) Торбьорн Беккер у дослідженні, опублікованому мережею FREE Network.

Найбільше коштів пішло з країни у 2022 році – $219 млрд, що стало рекордом за весь період спостережень. Після початку повномасштабного вторгнення російські резиденти активізували перекази за кордон, іноземні інвестори та кредитори забирали вкладення, а західні компанії залишали російський ринок.

Санкції та валютні обмеження не припинили відтік. За розрахунками Беккера, із 2023 року через портфельні інвестиції, кредити та інші фінансові операції з росії продовжувало виходити близько $10 млрд щокварталу. Натомість надходження за цими напрямами були близькими до нуля.

Загалом із середини 2008 року накопичений чистий відтік приватного капіталу сягнув приблизно $1,3 трлн. У попередній роботі, оприлюдненій 2019 року, дослідник оцінював його у $700 млрд за десятиліття після світової фінансової кризи. Відтоді показник майже подвоївся.

Окремо у другому кварталі 2026 року в платіжному балансі росії зафіксували рекордні $12,2 млрд за статтею «чисті помилки та пропуски». Як повідомляло UNITED24 Media, такий показник може відображати невраховані операції з виведення коштів. Водночас сама статистична розбіжність не доводить незаконності всіх цих операцій.

У липні Bloomberg повідомляв, посилаючись на співрозмовників серед заможних росіян та їхнього оточення, що найбагатші бізнесмени, зокрема наближені до путіна, прискорили переміщення активів за кордон через побоювання конфіскацій та економічної нестабільності.

Де залишаються російські гроші

За оцінкою Беккера, близько $1 трлн накопиченого відтоку складно простежити за доступною офіційною статистикою. Частина коштів може перебувати в юрисдикціях, які не розкривають відповідних даних, або бути прихованою за складними ланцюжками компаній.

Відстеження ускладнилося після 2022 року, коли російський Центробанк припинив публікувати географічний розподіл прямих і портфельних інвестицій.

Змінилася й присутність російського капіталу в іноземних банках. Без урахування Бельгії обсяг російських коштів у банках, що звітують перед Банком міжнародних розрахунків, скоротився зі $116 млрд до $71 млрд. У США після пікового показника близько $44 млрд залишилося приблизно $7 млрд. Бельгію автор розглядає окремо через значні обсяги знерухомлених російських державних активів.

Однак скорочення банківських залишків не означає, що російський капітал зник із Європи. Значні вкладення зберігаються в компаніях і цінних паперах. Одним із головних напрямів залишається Кіпр: за його статистикою, накопичені прямі інвестиції з росії у 2024 році становили $89 млрд.

Беккер припускає, що частину закордонних активів можуть контролювати пов’язані з кремлем структури, навіть якщо путін та його оточення формально не вказані серед власників. На думку дослідника, такі кошти потенційно можуть використовуватися для фінансування війни та гібридних операцій.

Автор наголошує: тривалий відтік капіталу скорочує ресурси для внутрішніх інвестицій і стримує економічне зростання росії.

👉 Також нагадаємо, що швейцарська влада виключила російських бізнесменів із санкційного списку слідом за Євросоюзом. Водночас країна запровадила нові обмеження проти сотень осіб та організацій, банків і суден тіньового флоту.