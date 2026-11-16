До суду скерували обвинувальні акти щодо чотирьох осіб, яких обвинувачують у забезпеченні залізничної логістики російських військ на тимчасово окупованій території Луганської області. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

За матеріалами слідства, у 2024-2025 роках обвинувачені обійняли керівні посади в так званій «Луганській філії» російського підприємства «залізниці новоросії». Цю структуру окупанти створили на базі захоплених об’єктів АТ «Укрзалізниця».

Серед фігурантів – «начальник служби руху», «головний інженер» та дві жінки, які очолили залізничні станції «Красна Могила» і «Новий Айдар».

СБУ стверджує, що вони підпорядкували роботу своїх підрозділів потребам російської армії та беруть участь у включенні захопленої української залізничної мережі до системи російських залізниць.

Військові ешелони отримували пріоритет – версія слідства

За даними правоохоронців, обвинувачені забезпечують перевезення військової техніки, боєприпасів, пального й особового складу окупаційних військ. При цьому військовим ешелонам надають першочергове право руху.

Слідство також вважає, що фігуранти координують роботу з російським військовим командуванням, органами військових сполучень міноборони рф та спецслужбами. Їм закидають організацію заходів із захисту залізничних об’єктів і військових вантажів від ударів Сил оборони України. А також поширення російської пропаганди серед працівників.

Окрім військових перевезень, за твердженням СБУ, обвинувачені сприяють незаконному вивезенню з Луганщини до росії української сільськогосподарської продукції, металопрокату, вугілля та іншої сировини.

⚖️ Дії всіх чотирьох кваліфіковано за частиною 1 статті 111-2 Кримінального кодексу України – пособництво державі-агресору. Санкція статті передбачає від 10 до 12 років позбавлення волі, заборону обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років, із конфіскацією майна або без неї.

За інформацією СБУ, фігуранти перебувають на тимчасово окупованій території. Їх оголошено в розшук.

Розслідування проводили співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях спільно з Управлінням СБУ в Закарпатській області. Процесуальне керівництво здійснювала Закарпатська обласна прокуратура.

Відповідно до статті 62 Конституції України, кожен має право на презумпцію невинуватості: кримінальне покарання можливе лише після доведення вини в законному порядку та встановлення її обвинувальним вироком суду.

👉 Також нагадаємо, що Служба безпеки України заочно повідомила про підозру очільниці окупаційної адміністрації Алчевська. Їй інкримінують причетність до незаконного вилучення щонайменше 32 квартир, які належать громадянам України.