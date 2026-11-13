Безкоштовний проїзд пенсіонерів переведуть на картки: хто платитиме та що буде з пільгами

Право на безплатний проїзд українські пенсіонери мають ще з 1993 року. Відтоді держава неодноразово змінювала порядок розрахунків із перевізниками, але головної проблеми так і не позбулася: пільгу гарантує законодавство, а гроші на її забезпечення доводиться шукати місцевій владі.

Звідси й знайомі багатьом пасажирам суперечки в маршрутках. Перевізники скаржаться на збитки та недостатні компенсації, чиновники — на нестачу бюджетних коштів. Пенсіонеру від цих пояснень небагато користі, особливо коли водій вимагає заплатити за поїздку.

10 листопада Верховна Рада вирішила змінити правила. За законопроєкт №5651-2 проголосували 235 депутатів. Документ передбачає перехід до адресної грошової форми транспортних пільг, банківських карток та електронного обліку поїздок.

Урядовці запевняють, що для пенсіонерів проїзд залишиться безплатним, а водіям більше не доведеться перевіряти посвідчення й сперечатися з пасажирами. Натомість перевізник отримуватиме оплату за кожну фактично здійснену пільгову поїздку.

Однак після вивчення документів виникає питання: якщо пільги не скорочують, чому їхній обсяг зможуть визначати громади залежно від власних фінансових можливостей?

Гроші замість посвідчення: як працюватиме нова система

Зараз пенсіонер підтверджує право на проїзд посвідченням, а в містах з електронною оплатою — ще й відповідним квитком або транспортною карткою. Після реформи основним механізмом стане банківська картка. На спеціальний рахунок зараховуватимуть кошти для оплати пільгових поїздок. Пасажиру достатньо буде прикласти картку до валідатора, система зафіксує поїздку, а перевізник отримає гроші.

Це не означає, що пенсіонерам почнуть видавати додаткову суму до пенсії, яку можна буде витратити на власний розсуд. Закон передбачає рахунки зі спеціальним режимом використання — кошти призначатимуться для реалізації транспортної пільги. Дані про поїздки об’єднуватимуть у загальнодержавній автоматизованій системі. Завдяки цьому влада зможе бачити, скільки пасажирів скористалися пільгами та скільки коштів потрібно перерахувати перевізникам.

У Міністерстві розвитку громад та територій переконують, що новий механізм гарантуватиме оплату кожної поїздки. Звучить логічно. Перевізнику значно цікавіше отримати гроші, ніж сперечатися з людиною через пенсійне посвідчення. Проте електронний облік сам по собі не розв’язує питання фінансування.

Пільги не скоротять, але їхній обсяг визначатимуть громади?

У лютому 2026 року Мінрозвитку опублікувало роз’яснення щодо десяти найпоширеніших запитань про реформу. Міністерство запевнило, що законопроєкт не передбачає скасування або скорочення жодної чинної пільги. Водночас у тому самому роз’ясненні зазначено, що громади самі визначатимуть обсяг гарантій для пільговиків, за винятком ветеранів війни.

Фінансування також розділили: пільгові перевезення ветеранів мають оплачувати з державного бюджету, а інших категорій — коштом органів місцевого самоврядування.

Для пенсіонерів це принципове питання. Адже чинна постанова Кабміну №354 не встановлює місячного обмеження кількості безплатних поїздок, натомість у поясненнях до майбутньої системи з’являється право громад визначати обсяг гарантій. Як ці положення узгодять між собою, остаточно не зрозуміло. Сам по собі новий механізм фінансування ще не означає, що місцева влада зможе довільно обмежити гарантоване державою право, проте без чітких правил реалізації пільг можливі нові суперечки.

Особливо це стосується громад із невеликими бюджетами. Якщо одна може профінансувати всі поїздки пенсіонерів, а інша ледве знаходить гроші на громадський транспорт, чи будуть їхні жителі в однакових умовах? У Мінрозвитку запевняють, що реформа дозволить оплачувати лише фактично надані послуги й уникнути необґрунтованих витрат. Проте конкретний порядок фінансування ще належить врегулювати. Парламент передбачив підготовку змін до Бюджетного кодексу, які мають розмежувати відповідні видатки.

Що буде з переселенцями, які живуть не за місцем реєстрації

Для ВПО ця реформа може виявитися складнішою, ніж для людей, які все життя прожили в одній громаді. Чимало пенсіонерів із Луганська, Сіверськодонецька, Лисичанська та інших окупованих міст давно мешкають в інших областях. Частина не має реєстрації за новим місцем проживання, а дехто регулярно користується транспортом у різних містах.

За чинними правилами це не повинно позбавляти їх загальнодержавної пільги: постанова №354 надає пенсіонерам за віком право на безплатний проїзд незалежно від того, в якій громаді вони зареєстровані. Проте нова система передбачає грошове фінансування та електронний облік. Відповідно, виникають питання про те, яка громада оплачуватиме поїздки переселенця, чи працюватиме одна картка в різних містах і як оформлюватимуть пільги людям, чиє зареєстроване місце проживання залишилося на ТОТ.

В офіційних поясненнях до реформи поки немає вичерпного порядку розв’язання таких ситуацій. Частину процедур ще має визначити Кабмін. Втім, окремі міста вже намагаються розв’язати проблему пільгових перевезень людей з інших громад.

Наприклад, у Києві з грудня 2025 року працює спеціальна транспортна картка в застосунку «Київ Цифровий». Вона дозволяє пенсіонерам з інших міст, які мають відповідне право, ббезплатнокористуватися наземним громадським транспортом навіть без «Картки киянина». Для цього потрібно відкрити в застосунку розділ «Транспортна карта», обрати «Пільгова карта» та підтвердити право на пільгу цифровим посвідченням через «Дію». Після перевірки можна створювати безплатні QR-квитки й реєструвати їх у валідаторах. За інструкцією Київської міської влади, під час контролю потрібно показати не лише зареєстрований QR-квиток, а й паперове посвідчення.

Є й обмеження: пенсіонерам за віком ця картка не дає автоматичного права на ббезплатне метро. Для окремих пільгових категорій, зокрема ветеранів та людей з інвалідністю I–II групи, умови відрізняються.

Складніше тим, у кого пенсійне посвідчення не відображається в «Дії». У такому разі столична влада рекомендує звернутися до управління соціального захисту, щоб перевірити відомості в державних реєстрах. Для переселенців ця проблема не нова. «Ірта-fax» вже писав про труднощі з отриманням електронних документів для людей, зареєстрованих на окупованих територіях. Хоча відсутність витягу про місце проживання не скасовує транспортної пільги, сама залежність послуг від електронних реєстрів залишається вразливим місцем.

А поки що — де пенсіонери можуть їздити ббезплатно

Ухвалення нового закону не змінює чинних правил проїзду. Пенсіонери за віком, як і раніше, мають право безплатно користуватися міськими автобусами, тролейбусами, трамваями та приміським транспортом, зокрема електричками.

Метро й таксі до загальнодержавної пільги за постановою №354 не входять. Додаткові права на проїзд у метро можуть передбачатися іншими законами або місцевими програмами. Окремо слід розрізняти звичайні автобусні маршрути та перевезення в режимі маршрутного таксі. В останньому випадку можуть діяти місцеві умови щодо кількості пільгових місць.

При цьому закон «Про автомобільний транспорт» забороняє перевізникам безпідставно відмовляти у встановленому законом пільговому перевезенні. Відсутність бюджетної компенсації сама по собі не дає водієві права скасувати законну пільгу. За таку відмову передбачена адміністративна відповідальність — штраф у розмірі 850 гривень.

Якщо водій вимагає оплату всупереч установленим правилам, варто записати номер автобуса, маршрут, дату й час поїздки, з’ясувати назву перевізника. Зі скаргою можна звернутися до місцевої влади, яка організовує перевезення, або до Укртрансбезпеки. Безплатні правові консультації надають за номером 0 800 213 103.

Ці правила діятимуть і надалі, поки не запрацює новий порядок.

Коли доведеться оформлювати нові картки

Реформу заплановано на 1 липня 2028 року. До цього часу держава має створити єдину систему обліку, підготувати нормативні документи, встановити необхідне обладнання та організувати реєстрацію пільговиків. У Мінрозвитку попередньо оцінювали витрати лише на розробку та запуск державної електронної системи щонайменше у 60 мільйонів гривень протягом двох років. Остаточна сума може бути більшою.

Станом на 13 листопада 2026 року закон лише направили на підпис Президенту. Тому жодних нових карток чи рахунків через голосування парламенту пенсіонерам зараз оформлювати не потрібно.

Загальнодержавні права на безплатний проїзд зберігаються, а ось як саме працюватиме майбутня монетизація, скільки поїздок фінансуватимуть громади та чи не виникнуть додаткові бар’єри для ВПО — залежатиме від подальших урядових рішень.