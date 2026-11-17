У ніч проти 17 листопада «Кримський міст» через Керченську протоку вдруге поспіль зазнав атаки. Після вибухів російська влада зупинила рух автомобілів і поїздів, а моніторингові канали повідомили про падіння у воду однієї з арок та частини дорожнього полотна.

Фото й відео наслідків оприлюднив, зокрема, канал Exilenova+. Про ймовірний обвал із посиланням на ці та інші кадри повідомили «Українська правда» та hromadske.

У мінтрансі рф підтвердили тимчасове припинення руху обома частинами переправи після повторної нічної атаки. Відомство заявило, що фахівці оцінюють пошкодження, та закликало водіїв не вирушати в напрямку мосту.

На поширених знімках видно лише одну з двох арок. За повідомленнями моніторингових каналів, автомобільна арка разом із прольотом опинилася в Керченській протоці. Водночас Associated Press зазначило, що на момент публікації не змогло незалежно перевірити повідомлення про обвал.

Нова атака відбулася після удару 16 листопада. Тоді російська сторона також обмежувала рух, а в мережі з’явилися повідомлення про деформацію однієї з арок. Увечері того дня російський віцепрем’єр Марат Хуснуллін заявив про відновлення автомобільного руху в реверсивному режимі.

Штілерман заявив про застосування «Фламінго»

Співвласник і головний конструктор компанії Fire Point Денис Штілерман повідомив у соцмережі X (колишній Twitter), що під час атаки застосували українські крилаті ракети «Фламінго».

Він прокоментував відео, опубліковане Антоном Геращенком. Запис представлено як кадри з камери ракети під час наближення до мосту перед ударом. Заяву Штілермана також навело агентство УНІАН.

Незалежного підтвердження типу використаної зброї в перевірених повідомленнях немає. Російський мінтранс назвав подію атакою безпілотників.

Точні масштаби руйнувань, стан залізничної частини та строки відновлення переправи залишаються невідомими. Оцінки про багатомісячний ремонт і тривале блокування судноплавства наразі не підкріплені оприлюдненими результатами технічного обстеження.

«Кримський міст» є важливим маршрутом постачання окупованого півострова. Однак саме припинення руху переправою не дає підстав стверджувати про повну транспортну ізоляцію Криму.

👉 Також нагадаємо, що Європейська комісія 16 листопада перерахувала Україні 1,71 млрд євро в межах програми «Позика на підтримку України» – Ukraine Support Loan (USL), загальний обсяг якої становить 90 млрд євро.