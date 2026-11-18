Релокований із Сіверськодонецька «Консультативно-діагностичний центр» отримав медичне обладнання від Дніпропетровської обласної організації Товариства Червоного Хреста України. Допомогу передали в межах партнерства між установами. Про це 18 листопада повідомила Луганська обласна військова адміністрація.

Отримана техніка призначена для:

офтальмологічних обстежень;

ультразвукової діагностики;

електрокардіографії;

вимірювання внутрішньоочного тиску;

контролю основних показників життєдіяльності організму.

Більше обстежень під час виїздів до громад

Особливе значення нове оснащення має для мобільних медичних бригад центру. Завдяки йому фахівці зможуть розширити перелік обстежень, доступних безпосередньо під час виїздів до населених пунктів Дніпропетровської області.

У Луганській ОВА зазначають, що обладнання також зміцнить матеріально-технічну базу закладу та створить додаткові можливості для надання спеціалізованої медичної допомоги.

Про укладення договору між центром і Дніпропетровською обласною організацією Червоного Хреста Сіверськодонецька міська військова адміністрація повідомляла ще в березні 2026 року.

Співпраця спрямована на розвиток виїзної медичної допомоги, зокрема для жителів віддалених населених пунктів та людей, які не можуть самостійно дістатися до медзакладу.

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