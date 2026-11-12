NVIDIA оголосила про негайну відставку Дженсена Хуанга

Дженсен Хуанг подав у відставку з усіх керівних посад у NVIDIA. Рішення набуло чинності негайно, повідомила рада директорів компанії 12 листопада в офіційному оголошенні.

Тимчасовою генеральною директоркою призначили Колетт Кресс, яка досі працювала виконавчою віцепрезиденткою та фінансовою директоркою NVIDIA. До призначення постійного керівника вона поєднуватиме нові обов’язки зі своєю попередньою роботою.

Рада директорів уже розпочала пошук наступника Хуанга. Кандидатів розглядатимуть як усередині NVIDIA, так і за межами компанії.

Окремим рішенням Гарві Джонса призначили першим в історії NVIDIA головою ради директорів.

Хто керуватиме NVIDIA у перехідний період

Колетт Кресс приєдналася до NVIDIA у вересні 2013 року. До цього вона майже 25 років працювала на фінансових посадах у технологічному секторі, зокрема в Cisco та Microsoft.

Коментуючи призначення, Кресс заявила, що разом із керівною командою продовжить розвивати компанію, спираючись на фундамент, який Хуанг створював протягом 33 років.

За її словами, пріоритетами залишаються прискорені обчислення та штучний інтелект. Компанія також зосередиться на роботі з клієнтами, партнерами, розробниками й акціонерами.

Рада директорів подякувала Хуангу за внесок у розвиток NVIDIA та технологічної індустрії. У компанії наголосили, що зміна керівництва не повинна порушити повсякденну роботу, виконання зобов’язань перед клієнтами та плани випуску майбутніх продуктів.

Відставка відбулася на тлі незалежного розслідування, про початок якого NVIDIA оголосила 8 листопада. Його ініціювали після повідомлень про можливу операцію іноземної розвідки, спрямовану проти Хуанга. Тоді рада директорів зазначила, що не має підстав вважати національну безпеку США чи корпоративні секрети скомпрометованими, але перевірить усю доступну інформацію.

Публікація фінансових результатів NVIDIA за третій квартал 2027 фінансового року залишається запланованою на 17 листопада 2026 року.

👉 Також нагадаємо, що Британський фізик Стівен Гокінг попереджав, що штучний інтелект, здатний самостійно вдосконалювати себе, може перевершити людські можливості.