Луганщина та Молдова обговорили підтримку дітей, партнерство громад і культурні проєкти

16 листопада відбулося онлайн-засідання Регіонального офісу міжнародного співробітництва при Луганській ОДА, присвячене розвитку партнерства з Республікою Молдова. Учасники обговорили підтримку дітей, культурну дипломатію, збереження історичної пам’яті та співпрацю між громадами. Про це повідомила Луганська обласна державна адміністрація.

Засідання відкрив перший заступник голови ОДА Іван Бочко. До зустрічі долучилися посол України в Молдові Паун Роговей, посол Молдови в Україні Віктор Кіріле, представники обласної адміністрації, військових адміністрацій громад і культурних установ Луганщини.

Бочко наголосив, що міжнародна співпраця має давати відчутні результати для мешканців області.

📢 «Для нас важливо, щоб міжнародне партнерство не обмежувалося домовленостями та зустрічами, а мало конкретні результати для жителів Луганщини», – зазначив він.

За словами посадовця, область уже має успішні приклади взаємодії з Молдовою. Наступні завдання – продовжувати започатковані ініціативи, залучати нових партнерів і розширювати можливості для громад та установ.

Начальниця Управління з питань міжнародного співробітництва ОДА Олена Кіяшко представила результати спільної роботи у сфері культурної дипломатії та підтримки дітей. Йшлося про ініціативи, які допомагають Луганщині зміцнювати міжнародні зв’язки в умовах війни.

Паун Роговей зосередився на вже реалізованих проєктах і перспективах регіонального партнерства. Віктор Кіріле окреслив здобутки українсько-молдовського діалогу та стратегічні напрями його розвитку.

Партнерство громад, театральні обміни та збереження пам’яті

Начальник Лозно-Олександрівської селищної військової адміністрації Євген Світличний розповів про співпрацю з молдовським селом Лімбеній Векь. Вона охоплює встановлення партнерських зв’язків, укладення угоди та участь представників громади у II Фестивалі діаспори.

Угоду про міжнародне територіальне співробітництво сторони підписали 23 серпня 2026 року. Як раніше повідомляла Луганська ОДА, документ передбачає взаємодію в освіті, культурі, охороні здоров’я, соціальній допомозі, інфраструктурі та інших сферах.

Виконувач обов’язків директора – художнього керівника Луганського обласного академічного українського музично-драматичного театру Владислав Писарев поділився досвідом участі колективу в Міжнародному фестивалі американської драматургії в Бєльцях. Театр долучився до заходу на запрошення Національного державного театру імені Васіле Александрі.

Директорка Луганського обласного краєзнавчого музею Олеся Мілованова представила можливості міжнародної співпраці через музейну діяльність. Основну увагу вона приділила збереженню історичної пам’яті та представленню історії й культурної спадщини Луганщини за кордоном.

Наприкінці засідання учасники провели круглий стіл, під час якого обговорили подальшу координацію спільної роботи та обмін інформацією.

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👉 Також нагадаємо, що у листопаді в Білокуракинському ліцеї організували тематичні онлайн-заняття, присвячені історії українського війська та вшануванню Захисників і Захисниць України.