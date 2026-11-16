Як вибрати зимову військову куртку: матеріали, утеплювачі та особливості конструкції

Утеплений верхній одяг потрібно підбирати за температурою, опадами, навантаженням і товщиною речей під ним. Для служби просто неба військова куртка має утримувати тепло, прикривати від вітру та дозволяти вільно рухати руками. Перед купівлею варто визначити, чи доведеться багато ходити, чи працювати на одному місці.

Які матеріали й утеплювачі потрібні в холодну погоду

Зовнішній шар може бути з нейлону, поліестеру чи сумішевої тканини, а наповнювачем слугує синтепон або інший синтетичний утеплювач. Порівнюючи зимові моделі для служби надворі, варто врахувати властивості всього виробу й оцінити його за такими ознаками:

складом і товщиною утеплення відповідно до навантаження;

наявністю мембрани та захисту застібок від води;

можливістю регулювати вентиляцію та щільність прилягання.

Водовідштовхувальне покриття допомагає краплям скочуватися із зовнішньої поверхні. Водонепроникна мембрана затримує вологу ззовні. Самої позначки про просочення недостатньо для оцінки захисту від дощу. Герметизовані шви перешкоджають проникненню води під одяг.

Для роботи на одному місці корисний більший запас теплоізоляції, під час ходьби важлива можливість відводити надлишок тепла. Знімна підстібка дає змогу змінювати комплект залежно від погоди. Кріплення мають легко з’єднуватися з верхом і не тиснути на тіло.

Що перевірити під час примірювання куртки

Приміряйте модель із речами, які носитимете взимку. Підніміть руки, зігніть лікті та присядьте — тканина не має тягнути в плечах, а низ підійматися й відкривати поперек. Перевірте манжети разом із рукавицями, застебніть комір і поверніть голову в капюшоні. Кишені мають залишатися доступними з вашим спорядженням. Переконайтеся, що за бігунок застібки легко взятися, не оголюючи пальців, а регулятори на нижньому краї не заважають сидіти.

Військторг «Панцир» пропонує зимові куртки для військовослужбовців та силовиків. Магазин також виготовляє одяг під власним брендом Pancer Protection. Серед виробів є моделі з мембранним верхом, регульованим капюшоном і кількома кишенями. Щоб уточнити розмір, варто передати консультанту свої заміри та вказати, з яким одягом носитимете куртку.