У тимчасово окупованому Криму фактично зупинилася реалізація двох проєктів, якими російська окупаційна адміністрація обіцяла розв’язати проблему дефіциту прісної води. Йдеться про Сонячногірське та Мартовське водосховища. Заплановані строки введення об’єктів в експлуатацію зриваються, а ситуація з водопостачанням продовжує погіршуватися. Про це 18 листопада повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ).

За оцінкою розвідки, нестача води посилює невдоволення місцевих жителів. Серед причин кризи відомство називає скорочення фінансування з москви, корупцію в окупаційній адміністрації та недосконалі інженерні рішення.

Які водосховища обіцяли збудувати

Окупаційна адміністрація затвердила спорудження двох штучних наливних водойм гірського типу. Вони мали допомогти забезпечити водою півострів, зокрема його південне узбережжя, де розташовані Ялта й Алушта.

Проєкти передбачали:

Сонячногірське водосховище корисним об’ємом 8,6 млн кубометрів , яке планували наповнювати водою з річки Улу-Узень;

корисним об’ємом , яке планували наповнювати водою з річки Улу-Узень; Мартовське водосховище корисним об’ємом 6,5 млн кубометрів із наповненням із річки Марта.

Однак обидва проєкти зіткнулися зі значним дефіцитом коштів після скорочення фінансування так званих федеральних програм. За даними ГУР, окупаційна адміністрація вже визнала, що завершити будівництво та запустити водосховища у визначені строки не зможе.

Кошториси зростають, а документацію переробляють

Окремою причиною затримок розвідка називає корупцію. У ГУР стверджують, що значна частина бюджетних коштів зникла в невідомому напрямку. На цьому тлі вартість проєкту Сонячногірського водосховища за останні два роки зросла в рази й тепер оцінюється в кілька десятків мільярдів рублів.

Реалізація Мартовського проєкту станом на осінь 2026 року також суттєво відстає. До фінансових проблем додалися помилки в оцінюванні геологічної стійкості схилів.

За інформацією ГУР, під час заповнення чаші майбутнього водосховища існує вкрай високий ризик зсувів ґрунту. Через це проєктну документацію неодноразово відправляли на доопрацювання.

На ділянці, відведеній під Мартовське водосховище, наразі вирубали лісові насадження та виконали початкові земляні роботи. Обидва проєкти розвідка характеризує як фактично заморожені.

москва скорочує витрати на окупований півострів

У ГУР пов’язують зменшення фінансування Криму зі зростанням російських витрат на війну проти України.

За наведеними розвідкою даними, станом на кінець жовтня 2026 року витрати за окупаційною програмою «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя» становили 88 млрд рублів.

Це на 3,7% менше від передбачених на 2026 рік 91,4 млрд рублів. Порівняно зі 112,9 млрд рублів, витраченими минулого року, різниця становить приблизно 22%.

За інформацією відомства, у 2027–2029 роках москва планує надалі скорочувати фінансування цієї програми.

Водогін до Керчі й Феодосії не завершили, підземні ресурси виснажують

Проблеми стосуються й інших об’єктів водопостачання. Досі не завершене спорудження системи подачі води до Феодосії та Керчі з трьох підземних водозаборів – Ніжинського, Новогригорівського та Просторненського.

Водночас за даними ГУР, окупаційна адміністрація продовжує масово й безсистемно викачувати воду з підземних свердловин. Це спричиняє її мінералізацію та погіршує екологічний стан півострова.

Додаткове навантаження створює стан самої інфраструктури: канали, насосні станції та водосховища частково зруйновані й перебувають у критичному стані.

У розвідці наголошують, що поєднання нестачі коштів, корупції та проєктних недоліків залишає водну кризу нерозв’язаною, а ситуація з водопостачанням окупованого Криму має стійку тенденцію до погіршення.

👉 Також нагадаємо, що росія готує до так званої «націоналізації» понад 1100 житлових будинків на тимчасово окупованій частині Херсонської області.

*російська федерація — держава-агресор і держава-окупант.