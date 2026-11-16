ЄС запровадив санкції проти Wildberries, російських банків та НПЗ

Рада Європейського Союзу 16 листопада запровадила додаткові санкції проти представників бізнесу та організацій, які забезпечують доходи для війни росії проти України або підтримують діяльність її «тіньового флоту».

Про це йдеться в офіційному повідомленні Ради ЄС. Рішення ухвалили у відповідь на російські невибіркові атаки, зокрема на українську цивільну інфраструктуру.

До списку внесли майже 50 російських банків і фінансових установ. У Раді ЄС пояснили, що розширення обмежень має перекрити фінансові канали, через які проходять державні доходи та кошти на ведення війни.

Санкції також торкнулися власників великих російських онлайн-ритейлерів – єдиної акціонерки Wildberries та особи, яка контролює більшість акцій Ozon. Як повідомляло “Радіо Свобода”, йдеться про Тетяну Кім та Олександра Чачаву.

Значну частину нових обмежень спрямували проти нафтової та енергетичної галузей. Під санкції потрапили підприємства, які займаються розвідкою й видобутком нафти, керують нафтопереробними заводами та забезпечують експорт нафтопродуктів.

Зокрема, до переліку увійшли Московський та Омський НПЗ «Газпром нафти», Саратовський і Хабаровський НПЗ, «Киришинефтеоргсинтез», «Орскнефтеоргсинтез», «Газпром нафтохім Салават» та «ТАІФ-НК».

Обмеження охопили «Русінвест», якому належить Тюменський НПЗ, Ільський і Новошахтинський заводи, «Слов’янськ ЕКО», «Єнісей», «Балчуг-Петролеум» та «Волхов ЕКО». До санкційного списку також додали Петербурзький нафтовий термінал.

Ще один напрям – протидія «тіньовому флоту». ЄС запровадив обмеження проти компаній з ОАЕ, Китаю, Сейшельських Островів та Оману, які купують російську нафту й нафтопродукти. До списку також внесли бізнесменів, які володіють підсанкційними суднами або керують ними та, за даними Ради ЄС, залучені до незаконного транспортування російської нафти.

Для підсанкційних осіб і організацій передбачено заморожування активів та заборону прямо чи опосередковано надавати їм кошти або економічні ресурси. Фізичним особам також заборонено в’їзд до Євросоюзу.

Окремі санкції – за пропаганду та кібератаки

Того ж дня Рада ЄС оголосила про обмеження проти ще 30 осіб і двох організацій через російські інформаційні маніпуляції, втручання та зловмисну діяльність у кіберпросторі.

Під санкції потрапило московське «Агентство соціального проєктування». За даними Ради ЄС, воно організовує масштабні дезінформаційні кампанії під керівництвом і за фінансування адміністрації президента росії. Серед їхніх цілей – європейські інституції та суспільна підтримка України. До переліку також внесли 24 осіб, які працюють на агентство.

Серед підсанкційних пропагандистів – телеведучі Віталій Єлісєєв і Петро Марченко, блогер Юрій Подоляка та представник міжнародної редакції RT Чей Боуз. Рада ЄС пов’язує їхню діяльність із поширенням наративів, які виправдовують і підтримують російську агресію.

Окремо санкції застосували до проросійського хакерського угруповання NoName057(16), яке з’явилося в березні 2022 року. Воно бере на себе відповідальність за атаки на державні органи, критичну інфраструктуру та приватні компанії України, США й країн ЄС.

Паралельно Єврокомісія посилює протидію обходу обмежень. Вона оголосила про створення внутрішнього Офісу з питань санкцій та спеціальної групи для боротьби з їх обходом через криптоактиви. Про запуск криптовалютної групи й необхідність узгодженого виконання санкцій ідеться в заяві єврокомісарки Марії Луїш Албукерке.

Водночас ЄС продовжує підготовку 22-го санкційного пакета. Цього тижня заплановані його подальші обговорення. Ухвалені 16 листопада рішення розширюють чинні санкційні списки.

👉 Також нагадаємо, що Рада Європейського Союзу погодила виплату Україні майже 8 млрд євро в межах Ukraine Facility. Це найбільший одноразовий транш за цією програмою.