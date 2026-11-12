Ірландський завод постачає для ВПК росії глинозем

Завод Aughinish Alumina в Ірландії, який належить російському «русалу», продовжує відвантажувати глинозем до росії. Цю сировину використовують для виробництва алюмінію, потрібного як цивільній промисловості, так і виробникам ракет, безпілотників та військової авіації. Про це 12 листопада повідомляє Associated Press.

Підприємство є найбільшим виробником глинозему в Європі. За оцінкою активістської групи Alumina 22, протягом березня-жовтня 2026 року з Ірландії до росії відправили 491 307 тонн цієї сировини.

Розслідування OCCRP та The Irish Times встановило, що продукція Aughinish надходить на російські заводи «русалу», де її переробляють на алюміній. Ці підприємства продають метал, зокрема, московському трейдеру Aluminium Sales Company – ASK.

Серед клієнтів трейдера журналісти виявили понад 40 російських виробників озброєнь, які перебувають під санкціями Євросоюзу. Висновки розслідування ґрунтуються на торговельних даних, інформації про перевезення та документах щодо фінансових операцій.

Водночас простежити конкретну партію ірландської сировини до готової зброї розслідувачам не вдалося: під час виробництва глинозем змішують із продукцією інших постачальників.

Що відповідають завод та уряд Ірландії

Aughinish Alumina заперечує зв’язок своєї продукції з російськими військовими поставками. За заявою підприємства, незалежна компанія проводить щомісячні перевірки та передає їхні результати ірландській владі для кращого відстеження руху сировини.

Представник уряду Ірландії Ніл Коллінз також заявив AP, що доказів потрапляння продукції заводу до військових ланцюгів постачання немає. Водночас уряд не оприлюднив результати власної перевірки.

Експорт глинозему до росії наразі не заборонений санкціями ЄС. Єврокомісія з’ясовує позиції держав-членів щодо подальших поставок. Обговорення можливих обмежень супроводжуються побоюваннями за забезпечення сировиною європейської автомобільної та оборонної промисловості, а також виробників обладнання для електромереж.

Засновник «русалу» олег дерипаска перебуває під санкціями Євросоюзу. Його спроби оскаржити обмеження в суді ЄС були безуспішними, про що також ідеться в розслідуванні OCCRP.

👉 Раніше вже повідомлялось, що Ірландський уряд опинився під потужним політичним тиском через безперервний експорт глинозему з найбільшого в Європі нафтоглиноземного заводу Aughinish Alumina до російської федерації.