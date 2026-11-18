Європейська комісія 18 листопада ухвалила пакет законодавчих пропозицій щодо надання Україні до 45 млрд євро додаткової фінансової підтримки у 2027 році. Кошти допоможуть покрити частину дефіциту фінансування, який на наступний рік оцінюють у 70 млрд євро. Про це йдеться в офіційному повідомленні Єврокомісії. Пакет ще потребує розгляду та ухвалення Радою ЄС і Європарламентом.

На що пропонують спрямувати €45 млрд

Нове фінансування передбачає два основні напрями:

до 25 млрд євро на військову допомогу – для зміцнення оборонних спроможностей України;

– для зміцнення оборонних спроможностей України; до 20 млрд євро на бюджетну підтримку – для забезпечення роботи держави та основних суспільних послуг.

Бюджетну частину пропонують порівну розподілити між макрофінансовою допомогою та програмою Ukraine Facility. Оборонне фінансування має допомогти, зокрема, із забезпеченням протиповітряної оборони, безпілотниками, засобами протидії дронам, ракетами та боєприпасами.

Пакет доповнить уже погоджену позику Ukraine Support Loan обсягом 90 млрд євро на 2026–2027 роки. З неї на наступний рік залишається 45 млрд євро, виплата яких залежатиме від виконання погоджених умов.

Нова пропозиція стосується додаткових коштів понад фінансування, вже передбачене чинною програмою.

Як працюватиме кредит і коли його повертати

Єврокомісія пропонує створити Інструмент скоординованої підтримки України – Instrument for Coordinated Support to Ukraine. Кошти для нього Євросоюз залучатиме через запозичення на ринках капіталу під гарантію бюджету ЄС.

Позика матиме обмежене право вимоги. Це означає, що Україна повинна буде погасити основну суму лише після отримання репарацій від росії.

Питання відсотків регулюватиметься окремо. У роз’ясненні Єврокомісії зазначено, що ЄС зможе надати Україні субсидію для покриття витрат на запозичення. Такі витрати виникатимуть із 2028 року, тому можливість їх фінансування необхідно врахувати під час переговорів про наступний багаторічний бюджет Союзу.

Надання бюджетної підтримки залежатиме від продовження реформ, зокрема у сферах верховенства права та боротьби з корупцією. Йдеться про виконання проміжних контрольних показників у межах переговорного кластера «Основи» щодо вступу України до ЄС.

Як ЄС планує залучити інших партнерів

Запропоновані 45 млрд євро мають покрити близько двох третин додаткових фінансових потреб України у 2027 році. Для забезпечення решти необхідна підтримка інших міжнародних партнерів.

Єврокомісія також запропонувала розширити використання майбутніх надприбутків від заморожених російських державних активів. Після погашення попередніх кредитів за ініціативою G7 ці доходи могли б спрямовувати на обслуговування нових позик.

Ще одна пропозиція передбачає можливість надати Україні до 5 млрд євро додаткових кредитів через Ukraine Facility під гарантії третіх країн із найвищим кредитним рейтингом AAA/Aaa.

Які рішення ще мають ухвалити

Регламент про новий кредитний інструмент розглядатимуть Рада ЄС та Європарламент за звичайною законодавчою процедурою.

Окремо потрібно змінити чинну багаторічну фінансову рамку, щоб бюджет Євросоюзу міг гарантувати позику. Для цього необхідні одностайне рішення Ради ЄС та згода Європарламенту.

Обговорення пропозиції очікується на позачерговому саміті Європейської ради у Брюсселі. Засідання призначене на 26–27 листопада, що підтверджує офіційний сайт Європейської ради.

👉 Також нагадаємо, що за підсумками 37-го засідання Контактної групи з питань оборони України 15 держав оголосили про подальшу військову підтримку. Основний акцент партнери зробили на посиленні протиповітряної оборони, постачанні авіації та боєприпасів, закупівлі українських безпілотників і розвитку спільного виробництва.