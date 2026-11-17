Про умови отримання виплати повідомила Гірська міська військова адміністрація. Допомогу надаватимуть у межах місцевої програми підтримки військовослужбовців, учасників бойових дій та членів їхніх сімей на 2024–2027 роки.

Право на виплату мають діти:

військовослужбовців і військовослужбовиць;

учасників та учасниць бойових дій;

осіб з інвалідністю внаслідок війни;

загиблих або померлих ветеранів війни, які брали участь у захисті Батьківщини;

загиблих або померлих Захисників і Захисниць України;

військовослужбовців, зниклих безвісти за особливих обставин;

військовополонених.

За умовами програми, допомогу призначають громадянам, які мають задеклароване або зареєстроване місце проживання чи перебування в населених пунктах Гірської міської територіальної громади, а також тим, хто постійно проживав на її території.

Які документи потрібні та куди їх надсилати

Для оформлення виплати необхідно підготувати заяву встановленого зразка та документи, що підтверджують особу заявника, зв’язок із громадою і право на допомогу.

До основного переліку входять:

копія паспорта, а для власників ID-картки – також документа про задеклароване або зареєстроване місце проживання;

копія витягу з реєстру територіальної громади;

копія реєстраційного номера облікової картки платника податків – із передбаченим винятком для осіб, які офіційно відмовилися від нього через релігійні переконання;

копія довідки ВПО, якщо вона є;

копія свідоцтва про народження дитини;

банківська довідка з реквізитами поточного рахунку;

згода на збір та обробку персональних даних.

Залежно від категорії отримувача додають документи про проходження військової служби, статус учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, члена сім’ї загиблого або витяг із Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Повний перелік, зокрема додаткові вимоги для окремих категорій, наведений в оголошенні громади.

Для громадян, які постійно проживали в громаді, але не мали там зареєстрованого чи задекларованого місця проживання, передбачено подання довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Копії потрібно засвідчити написом «Згідно з оригіналом», власноручним підписом, прізвищем, ініціалами та датою.

Заяву з документами слід надіслати до відділу «Центр надання адміністративних послуг» через Укрпошту за адресою: а/с 527, м. Тернівка, Павлоградський район, Дніпропетровська область, 51500. Кінцевий термін подання – 10 грудня 2026 року.

На сайті адміністрації доступні бланк заяви та форма згоди на обробку персональних даних.

📞 Додаткові роз’яснення надають:

ЦНАП: 095 190 43 27, 099 962 56 18, 097 992 47 73 ;

; відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я: 097 500 37 94.

Розмір виплати в оприлюдненому оголошенні не зазначений.

👉 Також нагадаємо, що у листопаді в Білокуракинському ліцеї організували тематичні онлайн-заняття, присвячені історії українського війська та вшануванню Захисників і Захисниць України. До них долучилися 302 учні 1–11 класів, а також педагоги й батьки.