Northrop Grumman отримала багаторічне замовлення вартістю 1,6 млрд доларів на виробництво твердопаливних ракетних двигунів та інших компонентів для перехоплювачів PAC-3 MSE. Про це компанія повідомила 16 листопада.

Контракт охоплює також запобіжні пристрої системи запалювання. Ці компоненти постачатимуть для виробництва ракет PAC-3 MSE компанією Lockheed Martin. Збільшення випуску має прискорити забезпечення американських збройних сил та союзників засобами протиракетної оборони.

Нове замовлення є частиною ширших домовленостей, оголошених у серпні. Тоді Northrop Grumman уклала дві рамкові угоди загальною вартістю понад 3 млрд доларів: близько 2 млрд передбачили на компоненти PAC-3 MSE, ще 1 млрд – на розширення виробництва комплектувальних для системи THAAD.

За словами корпоративного віцепрезидента та керівника підрозділу Northrop Grumman Defense Systems Бена Девіса, компанія заздалегідь інвестувала в потужності, необхідні для нарощування випуску озброєння.

📢 «Починаючи з 2019 року, ми модернізували нашу промислову базу, спрямувавши понад 2 млрд доларів у технології та інфраструктуру для виробництва боєприпасів», – зазначив він.

З цієї суми понад 1 млрд доларів припадає на виробництво твердопаливних ракетних двигунів. Девіс наголосив, що нове замовлення дозволить використати створені потужності для швидшого постачання більшої кількості перехоплювачів.

Україна обговорює збільшення постачання ракет для Patriot

Посилення захисту від балістичних ракет залишається одним із напрямів переговорів України з Lockheed Martin.

Як повідомляло Міністерство оборони України, міністр Євгеній Хмара та головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий зустрілися з делегацією компанії на чолі з президентом Lockheed Martin Aeronautics Орландо Санчесом-молодшим. Серед пріоритетів сторони визначили стабільне забезпечення озброєнням і збільшення постачання перехоплювачів PAC-3.

Під час зустрічі також розглянули підтримку винищувачів F-16, розширення можливостей їхнього технічного обслуговування та перспективи локалізації відповідних робіт.

Водночас у повідомленні Northrop Grumman про новий контракт не зазначено обсягів чи строків можливого постачання виготовлених із цих компонентів ракет Україні.

👉 Також стало відомо, що Велика Британія посилить українську протиповітряну оборону ракетами малої дальності, пусковими установками та радарами. Постачання розпочнеться із середини грудня.