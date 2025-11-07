Швеція заявляє про прогрес у фінансуванні угоди щодо Gripen

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон повідомив про суттєвий прогрес у переговорах щодо фінансування масштабної угоди, яка передбачає придбання Україною до 150 винищувачів Gripen E. Про це у четвер, 6 листопада, повідомило агентство Reuters.

📢 «Фінансування просувається, і ми тісно співпрацюємо з українською стороною», — наголосив Пол Йонсон. Він додав, що Стокгольм може профінансувати частину майбутньої угоди за рахунок пакета військової допомоги.

Хоча офіційна вартість контракту не розголошується, орієнтовні показники можна оцінити за аналогічними угодами. Так, у третьому кварталі компанія Saab продала Таїланду чотири винищувачі Gripen на суму 563 мільйони доларів США, що ставить під питання можливість самостійного фінансування покупки з боку України.

Йонсон підкреслив, що здатність Києва фінансувати придбання літаків після завершення війни стане ключовим фактором домовленості. Однак, Стокгольм розглядає й альтернативні механізми.

📢 «Ми можемо розглянути експортні кредити, заморожені російські активи та нашу програму допомоги Україні, яка становить 40 мільярдів крон наступного року (понад 4 млрд доларів) і ще 40 мільярдів у 2027 році», — пояснив міністр.

Швеція вже представила концепцію угоди так званій «коаліції охочих» — групі держав, готових долучитися до фінансування або технічної підтримки програми Gripen.

📢 «Можливо, країни, у яких є компоненти системи Gripen, отримають додаткові стимули для участі у фінансуванні угоди», — додав Йонсон.

Відомо, що Gripen E обладнаний двигунами General Electric та численними комплектуючими виробництва Великої Британії.

Крім того, шведський міністр зазначив, що уряд активно веде переговори з іншими країнами ЄС щодо використання 200 мільярдів євро заморожених російських активів для фінансування потреб України.

Компанія Saab підтвердила свою готовність збільшити виробництво літаків Gripen, щоб задовольнити зростаючий попит. Зокрема, розглядається співпраця з Україною, Канадою та іншими партнерами для розширення виробництва у Швеції та відкриття складальної лінії у Бразилії.

☝️ Раніше шостий президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон підписали лист про наміри щодо придбання винищувачів Gripen. Фінансування ще не узгоджено, проте Зеленський наголошував, що Київ розраховує отримати 150 літаків Gripen E. Перші з літаків можуть надійти вже наступного року.

Також повідомлялося, що компанія Saab готова відкрити в Україні завод із кінцевого збирання винищувачів Gripen у межах запропонованої угоди про придбання Києвом до 150 таких літаків.