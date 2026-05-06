Норвегія виділяє $302 млн на озброєння для України

Уряд Норвегії оголосив про новий внесок у межах програми PURL, передбачивши 2,8 млрд норвезьких крон (близько $302 млн) на закупівлю американського озброєння для України. Про це повідомив норвезький уряд в середу, 6 травня.

📢 «Норвегія надає Україні приблизно 2,8 млрд норвезьких крон через механізм PURL. Загалом Норвегія надала понад 12,5 млрд норвезьких крон (близько $1,4 млрд) через PURL», – йдеться в офіційній заяві уряду.

Оголошення про відповідне фінансування було зроблено на тлі візиту до Норвегії міністра оборони України Михайла Федорова, який провів переговори з прем’єр-міністром Йонасом Гаром Стере.

📢 «Разом з європейськими партнерами Норвегія фінансує пакети військової підтримки від Сполучених Штатів для оборонної боротьби України. Тепер ми робимо новий важливий внесок», – заявив Стере.

Він також закликав інші держави активніше долучатися до ініціативи:

📢 «Я сподіваюся, що більше європейських країн зроблять додатковий внесок у те, щоб Україна швидко отримала важливе військове спорядження».

ℹ️ Фінансування у межах PURL спрямовується на закупівлю озброєння американського виробництва відповідно до потреб України.

📌 Серед ключових напрямів:

системи протиповітряної оборони (ППО);

ракети для комплексів ЗРК «Patriot» та HIMARS;

інше критично важливе військове обладнання.

☝️ Механізм дозволяє оперативно постачати техніку безпосередньо зі складів США, що значно пришвидшує забезпечення українських сил.

Масштаб ініціативи

За підсумками 2025 року загальний обсяг фінансування програми PURL становив $4,3 млрд, і формування нових пакетів триває. За оцінками НАТО, через цей механізм Україна отримує до 90% ракет для систем протиповітряної оборони.

Ініціатива була започаткована у 2025 році як спільний проєкт США та НАТО. Станом на кінець року до неї приєдналися 24 країни, які координують внески через спеціальний фонд Альянсу.

Новий внесок Норвегії у межах ініціативи PURL посилює можливості України у сфері протиповітряної оборони та забезпечує швидше постачання необхідного озброєння.

