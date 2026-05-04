Олексій Харченко передав прикордонникам бригади «Помста» потужне антидронове обладнання

Голова Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко привітав прикордонників бригади «Помста» з професійним святом та передав їм важливе технічне оснащення для посилення захисту від ворожих дронів. Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА в понеділок, 4 травня.

Під час візиту Олексій Харченко вручив бійцям 3-го прикордонного загону імені Героя України полковника Євгенія Пікуса та бригади «Помста» сучасне обладнання, яке вже найближчим часом має посилити їхні можливості на передовій.

Серед переданого:

антидронові рушниці;

пристрої радіоелектронної розвідки «Чуйка»;

носимі купольні РЕБ-системи рюкзачного типу,

квадрокоптери DJI Matrice,

для безперебійного живлення прикордонникам передано потужні зарядні станції EcoFlow із комплектами сонячних панелей.

📢 «Це обладнання критично необхідне на передовій. Сучасні детектори та засоби РЕБ дозволяють своєчасно виявляти та ефективно придушувати ворожі безпілотники, зберігаючи життя особового складу. А портативні електростанції забезпечують повну автономність позицій та стабільну роботу засобів зв’язку», — зазначив очільник Луганщини Олексій Харченко.

Відзнаки та нагороди

За сумлінну службу, захист України та високі професійні якості голова Луганської ОВА вручив військовослужбовцям бригади «Помста» та 9-го прикордонного загону імені Січових Стрільців обласні нагороди:

11 бійців отримали знак пошани «Захиснику Луганщини»;

20 військовослужбовців — Почесні грамоти та Листи подяки;

10 прикордонників нагороджені медаллю «Захисник Рубіжного» від Рубіжанської міської військової адміністрації.

За вагомий внесок у зміцнення безпеки Луганщини та постійну системну підтримку прикордонників командир бригади «Помста», генерал-лейтенант Сергій Дейнеко вручив Олексію Харченку відомчу відзнаку Державної прикордонної служби України — медаль «За сприяння в охороні державного кордону України».