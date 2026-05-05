Нардепу Дубінському оголошено нову підозру

У вівторок, 5 травня 2026 року, правоохоронні органи офіційно повідомили про ще одну підозру діючому народному депутату України IX скликання. Попри те, що ім’я офіційно не називають, обставини справи та оприлюднені фотографії однозначно вказують на Олександра Дубінського, який уже тривалий час перебуває під вартою. Про це інформує Офіс генпрокурора у вівторок, 5 травня.

Новий епізод стосується системної підривної діяльності проти інформаційної безпеки України. За версією слідства, депутат діяв за попередньою змовою з групою осіб, використовуючи свій медійний вплив як інструмент російської пропаганди.

📢 «Народному депутату України IX скликання повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 КК України). Його підозрюють в умисних діях на шкоду інформаційній безпеці України, зокрема надання допомоги державі-агресору у проведенні підривної діяльності проти України», – йдеться в офіційному повідомленні.

Основні напрямки деструктивного впливу:

Дискредитація держінституцій: Поширення маніпулятивних тез для підриву довіри до політичного та військового керівництва, дискредитація зовнішнього і внутрішнього політичного курсу України.

Поширення маніпулятивних тез для підриву довіри до політичного та військового керівництва, дискредитація зовнішнього і внутрішнього політичного курсу України. Зрив мобілізації: Створення медійних передумов для перешкоджання призову та дестабілізації внутрішньої ситуації.

Створення медійних передумов для перешкоджання призову та дестабілізації внутрішньої ситуації. Пропагандистські наративи: Системно використовував власні інформаційні майданчики для поширення тез, вигідних росії: публікації, дописи, аудіо- та відеозвернення в Telegram, Facebook та Instagram, які ідентичні темникам спецслужб рф.

Доказова база та експертизи

Прокурори спільно зі слідчими СБУ та ДБР провели масштабний аналіз цифрового сліду підозрюваного.

📢 «Під час розслідування прокурори спільно з правоохоронними органами дослідили понад 50 його відеозвернень і публікацій, розміщених в особистому Telegram-каналі, соціальних мережах та на інших інформаційних ресурсах, у тому числі російських. Висновки судових експертиз підтвердили наявність у досліджених матеріалах ознак поширення установок, характерних для російської пропаганди», – додали у прокуратурі.

Юридична кваліфікація та санкції

Дії нардепа кваліфіковано за двома тяжкими статтями:

Ч. 2 ст. 111 КК України — Державна зрада в умовах воєнного стану. Ч. 2 ст. 28 КК України — Вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою.

Максимальне покарання: Санкція передбачає довічне позбавлення волі з обов’язковою конфіскацією всього майна.

Шлейф справ Олександра Дубінського: Хронологія

Ця підозра є черговою ланкою у ланцюзі розслідувань щодо діяльності політика: