Канада зробила внесок в PURL: $200 млн на озброєння для України

Шостий президент України В.О. Зеленський в Телеграм у понеділок, 4 травня, повідомив про новий фінансовий внесок Канади у межах програми PURL, яка передбачає закупівлю американського озброєння для України.

📢 «Детально обговорили посилення ППО: виробництво необхідних європейських систем і ракет, підтримка програми PURL і можливості забезпечити Європу власними антибалістичними засобами», – зазначив шостий глава держави після зустрічі у так званому вашингтонському форматі на полях саміту Європейської політичної спільноти в Єревані.

Окремо Зеленський підтвердив новий фінансовий пакет від Оттави:

📢 «Дякую Канаді за новий внесок у програму PURL. Перед зустріччю прем’єр-міністр Марк Карні оголосив про додаткові 200 мільйонів доларів».

Що передбачає внесок Канади у межах PURL

Фінансування спрямовується на закупівлю озброєння американського виробництва за пріоритетними потребами України. Йдеться насамперед про:

системи протиповітряної оборони;

ракети для комплексів «Patriot» та HIMARS;

інші критично важливі види озброєння.

☝️ Програма дозволяє оперативно передавати техніку безпосередньо зі складів армії США, що значно скорочує строки постачання.

ℹ️ Масштаби програми PURL

За підсумками 2025 року загальний обсяг внесків у межах ініціативи становив $4,3 млрд, при цьому формування нових пакетів допомоги триває.

За оцінками НАТО, через механізм PURL Україна отримує до 90% ракет для систем протиповітряної оборони.

Ініціатива була започаткована у 2025 році як спільний проєкт США та НАТО. Станом на кінець року до неї приєдналися 24 країни, які фінансують закупівлі озброєнь через спеціальний фонд Альянсу.

