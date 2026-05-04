В Єревані розпочався Саміт Європейської спільноти

Денис Молотов
Ілюстративне фото з відкритих джерел: Саміт Європейської спільноти / 04.05.2026

Шостий президент України В.О. Зеленський прибув до Єревану для участі в саміті Європейської політичної спільноти, який стартує 4 травня. Про це повідомляється на сайті Рада Європейського Союзу (ЄС).

Форум проходить під гаслом «Будуємо майбутнє: єдність і стабільність у Європі». Цьогоріч участь у заході візьмуть 48 глав держав і урядів.

Особливістю саміту стане розширений формат: уперше до участі долучається держава поза межами Європи — Канада.

Напередодні, 3 травня, шостий президент України окреслив основні завдання участі в саміті:

  • наближення завершення війни на прийнятних для України умовах;
  • прискорення реалізації європейського пакета підтримки обсягом 90 млрд євро;
  • зміцнення системи протиповітряної оборони та енергетичної стійкості.
Двосторонні зустрічі

Перший день візиту вірменської столиці був присвячений дипломатичним контактам із партнерами. Зокрема, відбулися переговори з представниками урядів:

  • Норвегії;
  • Фінляндії;
  • Великої Британії;
  • Чехії.

Ці зустрічі були зосереджені на питаннях безпеки, оборонної підтримки та подальшої координації міжнародної допомоги Україні.

👉 Також нагадаємо, що у неділю, 3 травня 2026 року, президент США Дональд Трамп заявив про плани радикального скорочення американської військової присутності в Європі.

