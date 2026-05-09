Атака на Запоріжжя: російський дрон влучив у авто

Окупаційні російські війська атакували Пологівський район Запорізької області за допомогою безпілотних літальних апаратів. Унаслідок удару FPV-дрона по цивільному автомобілю загинула одна людина. Про цей інцидент повідомив голова місцевої ОВА Іван Федоров у суботу, 9 травня.

За словами очільника області, 67-річний водій транспортного засобу помер безпосередньо на місці влучання боєприпасу. Окрім загиблого, під час вибуху травмувалися ще двоє пасажирів автомобіля.

📢 «Ворожий FPV-дрон влучив в автомобіль у Пологівському районі. На жаль, водій – 67-річний чоловік загинув на місці», – написав Іван Федоров.

До обласної лікарні госпіталізували пасажирів: 62-річного чоловіка з осколковими пораненнями верхніх та нижніх кінцівок. Також медичну допомогу надають 61-річній жінці, яка дістала травми під час атаки. Наразі лікарі працюють над встановленням точних діагнозів для всіх постраждалих.

У Запоріжжі та області оголосили повітряну тривогу через загрозу подальших атак ударними дронами.

Порушення перемир’я та політичний контекст

Цей обстріл цивільних стався попри початок дії триденного перемир’я між Україною та росією. Режим припинення вогню, анонсований Дональдом Трампом, мав розпочатися о 00:00 сьогоднішнього дня.

Напередодні Володимир Зеленський підписав указ про дозвіл на проведення параду в москві. Цим документом шостий глава держави виключив зону проведення заходу з планів ударів українських сил. Проте представники кремля відреагували на це рішення у зневажливій формі.

Речник російського диктатора дмитро пєсков заявив, що росії «не потрібен дозвіл від України» для подібних дій. Сам указ шостого українського президента він назвав «дурним жартом».

Ситуація в Запорізькій області залишається напруженою. Попри гуманітарні домовленості, цивільне населення продовжує потерпати від ударів безпілотної авіації ворога.