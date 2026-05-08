Марківська та Дмитрівська громади вшанували пам’ять жертв Другої світової війни

Релокована Марківська громада продовжує активну співпрацю з Дмитрівською громадою Київської області. Взаємодія відбувається в межах проєкту «Пліч-о-пліч: згуртовані громади». Представники обох регіонів провели спільні заходи до Дня пам’яті та перемоги над нацизмом. Про це у п’ятницю, 8 травня, повідомила пресслужба Луганської ОВА.

Делегація Марківської селищної військової адміністрації (СВА) долучилася до вшанування подвигу воїнів Другої світової війни 1939-1945 років. Очолив групу начальник адміністрації Олександр Череватий. У заходах взяли участь марківчани, які тимчасово проживають на території Київської області.

Такі спільні вшанування в приймаючій громаді проводяться вже другий рік поспіль. Це сприяє згуртуванню людей навколо спільних цінностей та історичної пам’яті.

Покладання квітів до меморіалу в Дмитрівці

Учасники акції відвідали меморіал пам’яті в селі Дмитрівці. Присутні вшанували жертв війни хвилиною мовчання та поклали квіти до пам’ятника. Захід підкреслив єдність мешканців Луганщини та Київщини у важкі для країни часи.

Представники адміністрації зазначили: «Цінуємо подвиг пращурів і сучасників в ім’я майбутнього української нації. Пишаймося країною незламних!»

Значення проєкту «Пліч-о-пліч» для громад

Проєкт «Пліч-о-пліч: згуртовані громади» спрямований на підтримку внутрішньо переміщених осіб. Спільні культурні та пам’ятні заходи допомагають релокованим адміністраціям зберігати зв’язок зі своїми мешканцями.

Сьогоднішня подія в Дмитрівці стала черговим етапом зміцнення партнерських відносин між громадами. Вшанування пам’яті жертв світових конфліктів залишається важливим елементом виховання майбутніх поколінь.