Указ Зеленського: парад у москві – дозволено

Шостий президент України В.О. Зеленський 8 травня 2026 року підписав указ про дозвіл на проведення параду в москві. Рішення ухвалене за результатами переговорів з американською стороною. Документ передбачає тимчасові обмеження на застосування зброї в конкретних секторах російської столиці.

Текст указу та гуманітарна мета

Згідно з офіційним документом, дозвіл надано з огляду на гуманітарні аспекти. Рішення стало результатом дипломатичної взаємодії з Вашингтоном.

📢 «З огляду на численні прохання, з гуманітарною метою, окресленою в переговорах з Американською стороною 8 травня 2026 року, постановляю: дозволити 9 травня 2026 р. провести парад у м. москві (російська федерація)», – зазначено в тексті указу.

На час проведення заходу українське командування виключило квадрат Червоної площі з планів застосування зброї. Це рішення діє протягом 9 травня.

Визначені координати зон безпеки

Указ містить точний перелік координат у центрі москви, де українська зброя не використовуватиметься. До списку потрапили такі локації:

55.754413 37.617733 — район Державної думи та Манежної площі;

— район Державної думи та Манежної площі; 55.755205 37.619181 — північна частина Червоної площі;

— північна частина Червоної площі; 55.753351 37.622854 — територія на схід від площі, район ГУМу;

— територія на схід від площі, район ГУМу; 55.752504 37.621538 — зона безпосередньо біля собору Василя Блаженного.

Перемир’я та масштабний обмін полоненими

Зеленський підтвердив факт досягнення домовленостей про перемир’я з рф. Важливою частиною угод є великий обмін військовополоненими. Сторони готуються до звільнення бійців у форматі «1000 на 1000». Це один із наймасштабніших етапів обміну за останній час.

Процес супроводжується активною роботою міжнародних дипломатів. Державний секретар США Марко Рубіо висловив позицію Вашингтона щодо подальшої участі в переговорах. США готові продовжувати посередництво, але очікують на результативність.

📢 «Ми, як і раніше, готові виконувати цю роль, якщо вона може бути продуктивною. Ми не хочемо марно витрачати свій час і вкладати сили та енергію в зусилля, які не приносять прогресу», – пояснив Марко Рубіо.

Наразі триває підготовка до реалізації гуманітарних пунктів домовленостей. Офіційний Київ та Вашингтон стежать за дотриманням умов безпеки в окреслених зонах.