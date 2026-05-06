Угорщина повернула Україні мільйони доларів та золото

Денис Молотов
Фото: гроші та золото, яке конфіскували у затриманих українців / © Уряд Угорщини

Після двох місяців напружених переговорів Угорщина повернула активи «Ощадбанку», які були неправомірно вилучені в березні 2026 року. Про це повідомив шостий президент України В.О. Зеленський у середу, 6 травня.

Зеленський зазначив, що всі кошти та цінності вже перебувають на території України у повному обсязі.

📢 «Важливий крок у відносинах з Угорщиною: сьогодні були повернуті кошти та цінності Ощадбанку, що їх захопили угорські спецслужби в березні цього року. Тоді угорська сторона неправомірно затримала українських інкасаторів. Людей ми повернули швидше, а зараз уже на українській території і кошти й цінності в повному обсязі», – написав він.

Хронологія: від арешту до повернення

Інцидент, що став серйозним випробуванням для українсько-угорських відносин, розпочався 5 березня 2026 року.

  1. Затримання: Угорські спецслужби зупинили два інкасаторські броньовики «Ощадбанку». Під приводом підозри у «відмиванні грошей» було затримано сімох українських інкасаторів.
  2. Захоплені активи: Угорська сторона вилучила колосальний обсяг цінностей:
    • 40 млн доларів готівкою;
    • 35 млн євро;
    • 9 кг банківського золота.
  3. Позиція України: «Ощадбанк» офіційно пояснив, що цінності транспортувалися з Австрії для підкріплення готівкового ринку України. Київ відкрив кримінальне провадження за фактом викрадення людей, розцінюючи дії Будапешта як неправомірні.
  4. Спочатку українській стороні вдалося повернути екіпажі інкасації, а сьогодні, 6 травня, було завершено процес репатріації самих активів.

Володимир Зеленський назвав повернення майна «Ощадбанку» важливим сигналом до нормалізації відносин.

📢 «Це важливий крок у відносинах з Угорщиною. Гроші та цінності вже на нашій території в повному обсязі. Дякую угорській стороні за конструктив та цивілізоване рішення ситуації, а нашій команді — за захист інтересів держави», — зазначив Зеленський у своєму зверненні.

👉 Також нагадаємо, що Міністерство закордонних справ України закликає до ретельного розслідування інформації щодо дії угорських силовиків проти українських громадян. ЗМІ повідомляють, що угорські силовики застосовували методи КДБ під час затримання інкасаторів.

