Україна та Швеція підписали лист про наміри щодо придбання до 150 винищувачів Gripen E

Україна отримає від 100 до 150 сучасних шведських винищувачів Gripen E. Це найновіша версія бойового літака, який посилить обороноздатність українських Повітряних сил. Про це стало відомо після підписання листа про наміри між шостим президентом України Володимиром Зеленським і прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном у середу, 22 жовтня.

📢 «Ми з президентом Зеленським щойно підписали лист про наміри. Це лист про наміри між Швецією та Україною. І це початок довгої подорожі, яка наблизить нас на один крок до великої експортної угоди для Saab, для Швеції, разом з Україною», — заявив Крістерссон під час спільної пресконференції у місті Лінчепінг.

За його словами, домовленість відкриває нові перспективи для Повітряних сил України, а також для розвитку оборонної промисловості Швеції. Водночас документ закладає підґрунтя для довгострокової промислової співпраці між двома державами.

Прем’єр-міністр підкреслив, що лист про наміри не передбачає негайних поставок чи нових пожертв. ☝️ Йдеться про стратегічну угоду, яка передбачає спільну роботу над створенням потужних Повітряних сил України.

📢 «Йдеться про можливість укладення великої угоди між нашими двома країнами, ймовірно, від 100 до 150 літаків Gripen моделі серії E, які зараз виробляються – або починають – вироблятися. І це для того, щоб побудувати дуже сильні Повітряні сили в Україні», — пояснив Крістерссон.

За його оцінкою, реалізація цього проєкту може тривати 10–15 років, адже це — складний технологічний процес.

Володимир Зеленський зі свого боку наголосив, що Україна також обговорює використання попередніх версій літаків Gripen. А також питання підготовки українських пілотів.

📢 «Є Gripen нового покоління, ми дуже розраховуємо на ту кількість, про яку ми говорили — не менше 100 літаків плюс. Також будемо розмовляти про можливості використання інших літаків, які є не новітніми», — сказав президент.

За словами Зеленського, наразі графік постачання винищувачів Gripen E ще не узгоджено, однак Україна вже розуміє потенційні можливості співпраці.

Нагадаємо, що під час візиту до Швеції 19 серпня 2024 року Зеленський повідомив про початок ознайомчого навчання українських пілотів на JAS 39 Gripen. Тоді він висловив сподівання отримати такі літаки для ЗСУ.

Після цього уряди обох країн підтвердили намір розвивати співпрацю у цій сфері. А вже на початку вересня стало відомо, що Швеція готова розглядати передачу Україні старіших моделей Gripen, тоді як продаж новітніх можливий після завершення війни.

ℹ️ Saab JAS 39 Gripen (у перекладі — «Грифон») — це багатоцільовий винищувач четвертого покоління, розроблений із розрахунком на універсальне використання. Скорочення JAS означає Jakt (винищувач), Attack (штурмовик) і Spaning (розвідник). Цей тип літаків перебуває на озброєнні у Швеції, Чехії, Угорщині, Великій Британії, Бразилії, Таїланді та ПАР. Загалом вироблено 264 літаки Gripen різних модифікацій.

👉 Також нагадаємо, що вже було повідомлено про намір Швеції посилити військову підтримку України.