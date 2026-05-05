Ворожий удар дрона по центру Чернігова

У вівторок, 5 травня 2026 року, російський безпілотник атакував центральну частину Чернігова. Про наслідки терористичного акту повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Наслідки влучання:

Суттєвих пошкоджень зазнала адміністративна будівля та низка цивільних автомобілів, що були припарковані поруч. Станом на ранок до медиків звернулися троє людей. У всіх діагностовано акубаротравми (контузії).

На місці «прильоту» розгорнуто оперативний штаб, працюють рятувальники та правоохоронці.

В’ячеслав Чаус вкотре закликав мешканців не ігнорувати сигнали тривоги, наголосивши на підступній тактиці ворога щодо ударів по цивільних об’єктах.

Трагедія на Полтавщині: загибель рятувальників

Під час ліквідації наслідків нічного обстрілу на газовому об’єкті Полтавщини російські війська завдали повторного удару по місцю, де працювали працівники ДСНС.

Жертви: Загинули п’ятеро рятувальників .

Поранені: Понад 20 людей отримали травми різного ступеня тяжкості.

Шостий президент України В.О. Зеленський назвав дії рф «абсолютним цинізмом», підкресливши, що свідоме вбивство тих, хто рятує інших — це найвищий прояв тероризму.

Статистика нічної атаки: 175 цілей

Минула ніч стала випробуванням для української ППО. Окупанти випустили по українських містах значну кількість засобів повітряного нападу:

11 балістичних ракет (найскладніші для перехоплення цілі).

(найскладніші для перехоплення цілі). 164 ударні дрони різних модифікацій.

Попри те, що більшість ворожих об’єктів вдалося знешкодити, деякі влучання призвели до пожеж на об’єктах енергетичної та критичної інфраструктури.

👉 Також нагадаємо, що впродовж минулої доби 4 травня на фронті зафіксовано 149 бойових зіткнень. Окупанти завдали ракетного удару, застосувавши одну ракету, а також здійснили 75 авіаційних ударів, скинувши 273 керовані авіабомби.