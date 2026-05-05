ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Ворожий удар дрона по центру Чернігова

Денис Молотов
Ворожий удар дрона по центру Чернігова 03
Фото: наслідки російського удару по центру Чернігова / Національна поліція України / 05.05.2026

У вівторок, 5 травня 2026 року, російський безпілотник атакував центральну частину Чернігова. Про наслідки терористичного акту повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Наслідки влучання:

Суттєвих пошкоджень зазнала адміністративна будівля та низка цивільних автомобілів, що були припарковані поруч. Станом на ранок до медиків звернулися троє людей. У всіх діагностовано акубаротравми (контузії).

На місці «прильоту» розгорнуто оперативний штаб, працюють рятувальники та правоохоронці.

📢 «Пошкоджена адмінбудівля та автівки. Вже троє людей звернулися до медиків з акубаротравмами. Всі необхідні служби працюють на місці удару», – йдеться в офіційному повідомленні.

В’ячеслав Чаус вкотре закликав мешканців не ігнорувати сигнали тривоги, наголосивши на підступній тактиці ворога щодо ударів по цивільних об’єктах.

Трагедія на Полтавщині: загибель рятувальників

Під час ліквідації наслідків нічного обстрілу на газовому об’єкті Полтавщини російські війська завдали повторного удару по місцю, де працювали працівники ДСНС.

  • Жертви: Загинули п’ятеро рятувальників.
  • Поранені: Понад 20 людей отримали травми різного ступеня тяжкості.

Шостий президент України В.О. Зеленський назвав дії рф «абсолютним цинізмом», підкресливши, що свідоме вбивство тих, хто рятує інших — це найвищий прояв тероризму.

Статистика нічної атаки: 175 цілей

Минула ніч стала випробуванням для української ППО. Окупанти випустили по українських містах значну кількість засобів повітряного нападу:

  • 11 балістичних ракет (найскладніші для перехоплення цілі).
  • 164 ударні дрони різних модифікацій.

Попри те, що більшість ворожих об’єктів вдалося знешкодити, деякі влучання призвели до пожеж на об’єктах енергетичної та критичної інфраструктури.

👉 Також нагадаємо, що впродовж минулої доби 4 травня на фронті зафіксовано 149 бойових зіткнень. Окупанти завдали ракетного удару, застосувавши одну ракету, а також здійснили 75 авіаційних ударів, скинувши 273 керовані авіабомби.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Вільні руки під час реабілітації: коли милиця iWALK 3.0 стає зручним рішенням

СУСПІЛЬСТВО

У квітні кількість тяжких поранень та ампутацій серед військових зменшилась – Сирський

ПОДІЇ

Вихід ОАЕ з ОПЕК: політичне рішення та економічні мотиви

ВАЖЛИВО

На Одещині продавали місця посад у Військову службу правопорядку

КРИМІНАЛ

Чехія приєдналась до створення Спецтрибуналу проти рф

ВАЖЛИВО

Конфлікт з ТЦК у Києві: поліцейські готувались застосувати зброю

ВАЖЛИВО

У Харькові росіяни атакують дронами АЗС та інфраструктуру

ВАЖЛИВО

Половина боїв припала на два напрямки фронту – Генштаб

ВІЙНА

Скандал на Венеційській бієнале: Журі пішло у відставку через допуск рф

СУСПІЛЬСТВО

«Пліч-о-пліч»: Сіверськодонецька громада та стратегічні партнерства

ЛУГАНЩИНА

Придністров’я як “суїцидальний фронт” – експерт оцінив чи є загроза наступу на Україну

КОРДОН

Справу ще одного окупанта за жорстоке вбивство цивільного в Бучі скеровано до суду

ПОДІЇ

Скандал з ТЦК у Ратному: Омбудсман вимагає розслідування

ВАЖЛИВО

Окупанти 55 разів атакували позиції Сил оборони та здійснили спробу штурму в бік Антонівського мосту – Генштаб

ВІЙНА

путін повідомив Трампу, що готовий до «перемир’я на 9 травня» – ЗМІ

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип