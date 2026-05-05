Ворожий удар дрона по центру Чернігова

У вівторок, 5 травня 2026 року, російський безпілотник атакував центральну частину Чернігова. Про наслідки терористичного акту повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.
Наслідки влучання:
Суттєвих пошкоджень зазнала адміністративна будівля та низка цивільних автомобілів, що були припарковані поруч. Станом на ранок до медиків звернулися троє людей. У всіх діагностовано акубаротравми (контузії).
На місці «прильоту» розгорнуто оперативний штаб, працюють рятувальники та правоохоронці.
📢 «Пошкоджена адмінбудівля та автівки. Вже троє людей звернулися до медиків з акубаротравмами. Всі необхідні служби працюють на місці удару», – йдеться в офіційному повідомленні.
В’ячеслав Чаус вкотре закликав мешканців не ігнорувати сигнали тривоги, наголосивши на підступній тактиці ворога щодо ударів по цивільних об’єктах.
Трагедія на Полтавщині: загибель рятувальників
Під час ліквідації наслідків нічного обстрілу на газовому об’єкті Полтавщини російські війська завдали повторного удару по місцю, де працювали працівники ДСНС.
- Жертви: Загинули п’ятеро рятувальників.
- Поранені: Понад 20 людей отримали травми різного ступеня тяжкості.
Шостий президент України В.О. Зеленський назвав дії рф «абсолютним цинізмом», підкресливши, що свідоме вбивство тих, хто рятує інших — це найвищий прояв тероризму.
Статистика нічної атаки: 175 цілей
Минула ніч стала випробуванням для української ППО. Окупанти випустили по українських містах значну кількість засобів повітряного нападу:
- 11 балістичних ракет (найскладніші для перехоплення цілі).
- 164 ударні дрони різних модифікацій.
Попри те, що більшість ворожих об’єктів вдалося знешкодити, деякі влучання призвели до пожеж на об’єктах енергетичної та критичної інфраструктури.
👉 Також нагадаємо, що впродовж минулої доби 4 травня на фронті зафіксовано 149 бойових зіткнень. Окупанти завдали ракетного удару, застосувавши одну ракету, а також здійснили 75 авіаційних ударів, скинувши 273 керовані авіабомби.