На Одещині дрони рф вдарили по портах і житлу, є загиблі

Денис Молотов
Фото: наслідки російських атак на Одещину / ДСНС Одеської області / 03.05.2026

У ніч на 3 травня російські війська здійснили чергову масовану атаку безпілотниками по території Одеської області. Під удар потрапили об’єкти портової інфраструктури, а також житловий масив. Про наслідки повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

За офіційною інформацією, внаслідок атаки загинули двоє цивільних — 38-річні чоловік і жінка. Ще п’ятеро людей зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

☝️ Серед постраждалих:
  • 64-річна та 72-річна жінки;
  • чоловіки віком 29, 56 і 69 років.

Двоє потерпілих були госпіталізовані, їм надається необхідна медична допомога.

Окрім людських втрат, зафіксовано значні руйнування цивільної інфраструктури. За даними слідства, у двох населених пунктах частково зруйновано п’ять приватних житлових будинків.

Правоохоронці документують наслідки чергової атаки та фіксують докази воєнних злочинів.

Також про наслідки ворожих ударів повідомили рятувальники ДСНС:

📢 «Внаслідок ударів у регіоні виникло кілька осередків займання. У житловому секторі пошкоджено три будинки: зруйновано частини осель, вибито вікна та пошкоджено конструкції. На жаль, одна людина загинула, ще три отримали поранення.

Під ударом також опинилася портова інфраструктура — виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували. Тут також підтверджено загибель однієї особи, ще двоє людей поранено», – йдеться в офіційному повідомленні.

До ліквідації наслідків залучалися 83 рятувальники та 23 одиниці техніки ДСНС Одещини, а також 4 чоловіків особового складу та 1 одиниця техніки від Асоціації добровільних пожежників України.

📌 Нагадаємо, раніше російські військові атакували цивільний транспорт у Херсоні. Внаслідок удару загинув 60-річний чоловік, ще п’ятеро людей дістали поранення. Згодом під час повторної атаки було пошкоджено карету швидкої допомоги.

Також повідомлялося про нічну атаку дронів на Миколаївську область, де під ударом опинилася енергетична інфраструктура.

