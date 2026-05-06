У Києві затримано власницю будівельної компанії з Луганська за пособництво окупантам

Денис Молотов
Фото: Служба безпеки України (СБУ)

Служба безпеки України викрила на пособництві агресору власницю великої будівельної компанії, яка мешкає в Києві, але активно співпрацює з окупаційною владою на Луганщині, виконуючи ремонти адміністративних будівель «лнр». Про це повідомила пресслужба СБУ в луганській області.

За даними СБУ, компанія систематично брала участь у відновленні та реконструкції об’єктів, які використовують російські окупаційні органи влади в Луганську — так званий «уряд лнр», правоохоронні структури та інші адміністративні будівлі й інфраструктурні об’єкти окупантів.

З 2022 року підприємство було перереєстровано відповідно до російського законодавства. Попри те, що власниця кілька років тому переїхала до Києва через сімейні обставини, вона продовжувала дистанційно керувати ключовими процесами компанії та регулярно отримувати прибуток. Її близький родич залишився в Луганську – керувати виробничим процесом у якості директора.

📝 Схема фінансування

Кошти від діяльності на окупованій території регулярно надходили на рахунки жінки в українських банках через складні криптовалютні схеми. Таким чином вона намагалася приховати джерело доходів.

Під час обшуків у Києві правоохоронці вилучили мобільні телефони та банківські картки, які використовувалися для незаконної діяльності.

⚖️ Підозра та запобіжний захід

Слідчі СБУ повідомили зловмисниці про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Жінку взято під варту. Їй загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях спільно з ГУ СБУ в Дніпропетровській області за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури.

👉 Також нагадаємо, що Служба безпеки України ідентифікувала та заочно повідомила про підозру двом «високопосадовцям» каральних структур рф. Фігуранти відповідають за легалізацію окупаційного режиму та контроль за демографічними процесами на загарбаних землях Луганської області.

