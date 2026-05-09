На Чернігівщині дрони рф вбили батька та сина на підприємстві

Окупаційні російські війська атакували Чернігівську область ударними безпілотниками увечері 8 травня. Основним об’єктом удару стало сільськогосподарське підприємство у Новгород-Сіверському районі. Внаслідок влучання на території об’єкта спалахнула пожежа.

За даними ДСНС, жертвами атаки стали двоє цивільних осіб. Загинули 70-річний чоловік та його 49-річний син. Ще один чоловік віком 55 років дістав травми різного ступеня тяжкості. Рятувальники оперативно ліквідували займання на місці події.

Ситуація в Семенівці та Корюківському районі

А в Чернігівській ОВА додали, що окрім Новгород-Сіверського району, під ударом опинилися й інші населені пункти області. У місті Семенівка ворожі безпілотники типу «Молнія» та FPV-дрони пошкодили котельню. Також у населеному пункті понівечено легковий автомобіль.

У селі Корюківського району дрони типу «шахед» влучили по аграрному об’єкту. Там виникла пожежа, до гасіння якої залучали вогнеборців. Загалом протягом неповних діб до опівночі зафіксували 28 ударів по території Чернігівщини.

Масована атака на територію України розпочалася о 18:00 8 травня. Ворог застосував балістичну ракету Іскандер-М та 43 ударні БпЛА. Більшість ворожих цілей вдалося перехопити підрозділам протиповітряної оборони.

Також надійшла інформація про загибель двох цивільних у Дніпропетровській області. Ще двоє людей у тому регіоні отримали поранення внаслідок дій агресора.

Окупаційні російські війська атакували Пологівський район Запорізької області за допомогою безпілотних літальних апаратів.