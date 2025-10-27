Saab планує виробництво винищувачів Gripen в Україні

Шведська компанія Saab готова розпочати виробництво Gripen в Україні у межах запланованого контракту на постачання Києву до 150 винищувачів. Про це повідомив генеральний директор компанії Мікаель Йоханссон Financial Times у понеділок, 27 жовтня.

За його словами, угода на 100-150 літаків збільшить потреби Saab у виробництві Gripen, навіть попри те, що зараз компанія інвестує у можливість виготовляти близько 20-30 літаків на рік у Бразилії.

📢 «Під час війни це не так просто, але було б чудово створити потужності хоча б для кінцевого збирання та випробувань, а можливо, й для виробництва деяких деталей в Україні», – зазначив Йоханссон.

Він додав, що компанія планує збільшити виробничі потужності у Бразилії, а також розглядає можливість розширення у Канаді та країнах Європи.

☝️ За його словами, укладення контракту з Україною стане великим поштовхом для Saab. Компанія раніше поставила 60 новітніх Gripen Швеції, 36 – Бразилії та 4 – Таїланду.

📢 «Необхідно знайти рішення щодо фінансування, яке зараз обговорюється на політичному рівні: який тягар Швеція візьме на себе з точки зору фінансування та ризику, яку частину можна розділити між країнами, а яку частину можна використовувати із конфіскованих російських активів. Це ще не на 100% ясно», – сказав Йоханссон.

Аналітик аерокосмічної та оборонної промисловості Саш Туса зазначив, що Saab має великі шанси на розширення виробництва. Піковий обсяг виготовлення Gripen раніше становив близько 18 літаків на рік, тоді як зараз компанія виробляє трохи більше половини цього числа.

☝️ За його словами, подвоєння виробництва дозволило б перевищити історичний максимум, але винищувач має «диференційований ланцюжок поставок», що ускладнює процес.

👉 Нагадаємо, минулого тижня шостий президент України Володимир Зеленський і прем’єр Швеції Ульф Крістерссон підписали лист про наміри щодо придбання Gripen, однак фінансування ще не узгоджене.

💬 Зеленський заявив, що Україна розраховує отримати 150 літаків, а перші з них можуть з’явитися вже наступного року.

ℹ️ Saab JAS 39 Gripen (Грифон) – багатоцільовий винищувач четвертого покоління, розроблений як універсальний. Скорочення JAS розшифровується: Jakt – винищувач, Attack – штурмовик, Spaning – розвідник. Цей літак на озброєнні Швеції, Угорщини, Чехії, Великої Британії, Бразилії, Таїланду та ПАР. Загалом виготовлено 264 одиниці різних модифікацій.