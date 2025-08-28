Четвер, 28 Серпня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИЕКОНОМІКА
ЕКОНОМІКА

Швейцарія виділяє 100 млн франків на підтримку компаній для відбудови України

Денис Молотов
Денис Молотов
Швейцарія виділяє 100 млн франків на підтримку компаній для відбудови України

Швейцарія офіційно оголосила про виділення близько 100 мільйонів швейцарських франків (124,7 млн доларів США) на підтримку компаній, які братимуть участь у відновленні України. Про це стало відомо під час зустрічі президентки Швейцарії Карін Келлер-Зуттер та прем’єр-міністерки України Юлії Свириденко.

Уряд Швейцарії затвердив перелік із 12 проєктів, які реалізуватимуться швейцарськими компаніями за фінансової підтримки держави. Вони охоплюють ключові напрями післявоєнного відновлення: розвиток інфраструктури, модернізацію громадського транспорту, посилення медичної галузі та гуманітарне розмінування територій, постраждалих від бойових дій.

Серед відібраних компаній — відомі гравці світового ринку. Зокрема:
  • Geberit планує забезпечити Україну сучасним сантехнічним обладнанням для об’єктів відбудови;
  • Divario працюватиме над зведенням модульних будинків, які дозволять швидко відновити житловий фонд у постраждалих регіонах;
  • Roche Diagnostics розпочне будівництво нової медичної лабораторії, що сприятиме зміцненню української системи охорони здоров’я.

Інші компанії також реалізовуватимуть ініціативи у сферах транспорту й гуманітарного розмінування. Це є особливо актуальним через масштабне забруднення територій боєприпасами та вибухонебезпечними предметами.

Це рішення стало продовженням більш масштабної стратегії підтримки України з боку Берна. Раніше повідомлялося, що Швейцарія ухвалила рішення виділити 5 мільярдів франків (майже 6,2 млрд доларів) на відбудову нашої країни у довгостроковій перспективі.

Уряд Швейцарії не лише фінансово підтримує відновлення України, а й стимулює участь власних компаній у відбудові критично важливих сфер. Це поєднання економічної вигоди для бізнесу та вагомого внеску у відновлення української держави після руйнівної війни.

☝️ Також нагадаємо, що в Європейському Союзі Швейцарія дедалі більше говорять про перспективи інвестицій у розвиток української оборонної індустрії. Єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс повідомив, що для цього може бути використаний новий механізм позик, розрахований на 150 мільярдів євро.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Фронт 23 серпня: 134 бойових зіткнення, 40 атак на Покровському напрямку

ПОДІЇ

На фронті відбулося 71 боєзіткнення: найгарячіше на Покровському і Новопавлівському напрямках – Генштаб

ВІЙНА

ВПО з Луганщини залучать до підготовки національного спротиву

ЛУГАНЩИНА

Трамп надіслав привітання Україні з нагоди Дня Незалежності

ВАЖЛИВО

У Конотопі ворог атакував інфраструктуру: мер повідомив про наслідки

ВІЙНА

Міжнародні фірми фінансують мільйон російських солдатів через податки- ЗМІ

ПОДІЇ

Єврокомісія відреагувала на зупинку постачання нафти по «Дружбі» після ударів ЗСУ

ПОЛІТИКА

У Дніпрі конфлікт ТЦК з чоловіком завершився стріляниною

СУСПІЛЬСТВО

ЄС оголосив про посилення санкцій проти росії після наймасштабнішої атаки на Київ

ВАЖЛИВО

Буданов вважає, що партнерство України та США – ключ до перемоги у війні – Newsmax

ПОДІЇ

Зеленський обговорив із військовим керівництвом Британії гарантії безпеки та постачання зброї

ВАЖЛИВО

Масована атака дронами на Сумську область: є загиблі

ВІЙНА

Покровський та Лиманський напрямки: понад половина боїв на фронті

ПОДІЇ

Мукачево: ліквідовано пожежу після ракетного удару рф

ВІЙНА

Лондон оголосив про продовження тренувань для ЗСУ до кінця 2026 року

ПОДІЇ
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"