Швейцарія виділяє 100 млн франків на підтримку компаній для відбудови України

Швейцарія офіційно оголосила про виділення близько 100 мільйонів швейцарських франків (124,7 млн доларів США) на підтримку компаній, які братимуть участь у відновленні України. Про це стало відомо під час зустрічі президентки Швейцарії Карін Келлер-Зуттер та прем’єр-міністерки України Юлії Свириденко.

Уряд Швейцарії затвердив перелік із 12 проєктів, які реалізуватимуться швейцарськими компаніями за фінансової підтримки держави. Вони охоплюють ключові напрями післявоєнного відновлення: розвиток інфраструктури, модернізацію громадського транспорту, посилення медичної галузі та гуманітарне розмінування територій, постраждалих від бойових дій.

Серед відібраних компаній — відомі гравці світового ринку. Зокрема:

Geberit планує забезпечити Україну сучасним сантехнічним обладнанням для об’єктів відбудови;

Divario працюватиме над зведенням модульних будинків, які дозволять швидко відновити житловий фонд у постраждалих регіонах;

Roche Diagnostics розпочне будівництво нової медичної лабораторії, що сприятиме зміцненню української системи охорони здоров'я.

Інші компанії також реалізовуватимуть ініціативи у сферах транспорту й гуманітарного розмінування. Це є особливо актуальним через масштабне забруднення територій боєприпасами та вибухонебезпечними предметами.

Це рішення стало продовженням більш масштабної стратегії підтримки України з боку Берна. Раніше повідомлялося, що Швейцарія ухвалила рішення виділити 5 мільярдів франків (майже 6,2 млрд доларів) на відбудову нашої країни у довгостроковій перспективі.

Уряд Швейцарії не лише фінансово підтримує відновлення України, а й стимулює участь власних компаній у відбудові критично важливих сфер. Це поєднання економічної вигоди для бізнесу та вагомого внеску у відновлення української держави після руйнівної війни.

☝️ Також нагадаємо, що в Європейському Союзі Швейцарія дедалі більше говорять про перспективи інвестицій у розвиток української оборонної індустрії. Єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс повідомив, що для цього може бути використаний новий механізм позик, розрахований на 150 мільярдів євро.