«Діалог з бізнесом» Луганщини: про розвиток власної справи та гранти

У рамках чергової зустрічі «Діалог з бізнесом» учасники детально розглянули практичні ідеї для старту підприємництва. Про те, як ефективно започаткувати власну справу в сучасних умовах, предметно говорили під час сьогоднішнього засідання. Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА у четвер, 11 червня.

Подія була присвячена вирішенню гострих соціально-економічних проблем, з якими стикаються внутрішньо переміщені особи та релокований бізнес. Актуальність теми зумовлена необхідністю відновлення економічної активності громадян на нових майданчиках.

📢 «Унаслідок активних бойових дій та тимчасової окупації значної частини території області місцевим органам влади, суб’єктам господарювання та мешканцям регіону довелось налагоджувати роботу та життєдіяльність у більш безпечних регіонах країни, де вони зіткнулись з новими проблемами. Однією з них є зайнятість та працевлаштування. Разом з тим, переселенців цікавить можливість опанування нових навичок, розвиток власної справи, залучення грантового фінансування під майбутні бізнес-проєкти», – зазначив перший заступник голови облдержадміністрації Олексій Смирнов.

Етапи формування бізнесу та адаптація до нових умов

Під час заходу виступив голова громадської організації «Кремінська районна громадська організація «Кремінська бізнес-асоціація» Андрій Сімонов. Він детально поінформував присутніх про основні етапи розвитку сучасного бізнесу.

Експерт окремо підкреслив важливість спроможності підприємців до швидкого пристосування, а також необхідність гнучкості на кожному етапі становлення фірми.

Також Андрій Сімонов приділив особливу увагу практичним інструментам менеджменту. На основі власного досвіду він надав детальну інформацію та дієві поради щодо таких процесів:

покроковий алгоритм правильного формування життєздатної бізнес-ідеї;

особливості та правила складання якісного бізнес-плану;

аналіз потенційних ризиків при виході на нові регіональні ринки.

Важливість залучення грантового фінансування

Наприкінці зустрічі учасники та експерти дійшли спільної думки щодо фінансових інструментів. Було окремо наголошено на критичній важливості залучення додаткових фінансових ресурсів.

Зокрема, залучення грантового фінансування визнано одним із найбільш ефективних способів для успішного розвитку бізнесу та довгострокової підтримки нових підприємницьких ініціатив серед постраждалого населення.

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👉 Також нагадаємо, що начальник Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко долучився у режимі онлайн до роботи масштабної Експертної конференції з обміну досвідом «Розділ 22 ЄС: Формуючи майбутню політику згуртованості України».