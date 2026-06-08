ГОЛОВНАВСІ НОВИНИКРИМІНАЛ
КРИМІНАЛЛУГАНЩИНА

Викрито служниць незаконної судової та правоохоронної систем на Луганщині

Денис Молотов
Денис Молотов
Викрито служниць незаконної судової та правоохоронної систем на Луганщині
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Слідчі Служби безпеки України успішно завершили досудове розслідування щодо двох поплічниць ворога, які активно допомагають функціонуванню незаконної судової та правоохоронної систем на тимчасово окупованій території Луганської області. Офіційні обвинувальні акти та зібрані матеріали кримінальних справ уже направлено до суду для розгляду по суті. Про це повідомили у пресцентрі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

За даними слідчих органів, обидві зловмисниці свідомо пішли на співпрацю з ворогом, обійнявши керівні та виконавчі посади у фейкових відомствах.

Шлях псевдопрокурорки у Довжанську

Перша фігурантка має тривалу історію колабораційної діяльності, яка розпочалася під час першої хвилі російської гібридної агресії на Сході України.

Слідство встановило наступні етапи її протиправної діяльності:

  • До 2014 року жінка тривалий час працювала в офіційній українській правоохоронній системі, проте після окупації зрадила присязі та добровільно приєдналася до так званої «прокуратури лнр»;
  • Протягом років вона служила загарбникам на різних посадах у тимчасово захоплених Луганську та Сорокиному (колишній Краснодон), забезпечуючи кримінальне переслідування громадян України на підставі юридично нікчемного «законодавства» терористичного угруповання;
  • З вересня 2023 року зловмисниця очолює ворожу «прокуратуру міста Свердловська» у місті Довжанськ, де координує репресивні заходи проти патріотично налаштованих місцевих мешканців.

Окрім виконання своїх безпосередніх каральних обов’язків, ця зрадниця активно бере участь у масових офіційних заходах загарбницької адміністрації. Вона також регулярно знімається у пропагандистських телевізійних сюжетах прокремлівських медіа, де займається відвертим виправдовуванням російської військової агресії.

Фабрикування справ у Новопсковському окупаційному суді
Викрито служниць незаконної судової та правоохоронної систем на Луганщині 01
Служба безпеки України.

Іншою обвинуваченою у цьому провадженні є мешканка Старобільського району. Зловмисниця обрала шлях інтеграції до незаконної судової системи окупантів пізніше, після початку повномасштабного вторгнення.

Встановлено, що з жовтня 2023 року вона офіційно працює на благо ворога на посаді «помічника судді» у т.зв. «Новопсковському районному суді лнр». На цій посаді колаборантка технічно забезпечує повсякденну роботу окупаційних суддів за нормативно-правовою базою російської федерації. Жінка безпосередньо здійснює підготовку матеріалів сфабрикованих кримінальних та адміністративних справ до фіктивних слухань, допомагаючи ув’язнювати українських громадян.

⚖️ Правоохоронці дали сувору кримінальну оцінку діям обох фігуранток. Їхні протиправні вчинки офіційно кваліфіковано за частиною 7 статті 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність, а саме добровільне зайняття посади в незаконних судових або правоохоронних органах).

Санкція цієї статті передбачає суворе покарання — до 15 років позбавлення волі з обов’язковою повною конфіскацією всього належного їм майна.

Комплексне досудове розслідування проводили співробітники СБУ за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури, яка підтримуватиме державне обвинувачення в суді.

👉 Також нагадаємо, що слідчі зібрали докази злочинної діяльності зрадниці, яка активно сприяє окупаційному режиму на «керівній посаді» у фейковій поліцейській структурі рф на Луганщині.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Нічна атака дронів: ППО ліквідувала 189 ворожих БпЛА

ВАЖЛИВО

Окупанти фактично закрили “сухопутний коридор” до Криму та ключові траси Луганщини – Андрющенко

ПОДІЇ

Російський генерал, який хотів взяти Київ за три дні, отримав довічне ув’язнення – Генпрокурор

ПОДІЇ

На фронті зафіксовано 273 боєзіткнення, найінтенсивніше ворог тисне на двох напрямках – Генштаб

ВІЙНА

путін збрехав про успіхи армії рф під час форуму у петербурзі – ISW

ПОДІЇ

Для ефективної інтеграції та адаптації переселенців: Чмирівська СВА запустила спільні проєкти на Рівненщині

ЛУГАНЩИНА

Чорні хмари диму після російських атак: чим вони загрожують людям та хто найбільше в зоні ризику

ПОДІЇ

Анонсовано формування четвертого ешелону ППО в Україні

ВАЖЛИВО

рф від початку війни понад 13,5 тисяч разів застосовувала хімречовини проти Сил оборони України – Генштаб

ВІЙНА

Федоров повідомив що з «єБалами» по окупантах за травень

ВЛАДА

На Київщині унаслідок атаки на молочний завод загинули чотири людини

ВАЖЛИВО

Луганщина вшанувала маленьких українців, загиблих внаслідок російської агресії

ЛУГАНЩИНА

Наслідки атаки російського «шахеда» по пасажирах на зупинці у Запоріжжі

ВАЖЛИВО

Китай прокоментував російський удар по ядерній інфраструктурі на Київщині

ВАЖЛИВО

Успішно випробувано ракету для антибалістичної системи Freya

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип