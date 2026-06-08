Викрито служниць незаконної судової та правоохоронної систем на Луганщині

Слідчі Служби безпеки України успішно завершили досудове розслідування щодо двох поплічниць ворога, які активно допомагають функціонуванню незаконної судової та правоохоронної систем на тимчасово окупованій території Луганської області. Офіційні обвинувальні акти та зібрані матеріали кримінальних справ уже направлено до суду для розгляду по суті. Про це повідомили у пресцентрі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

За даними слідчих органів, обидві зловмисниці свідомо пішли на співпрацю з ворогом, обійнявши керівні та виконавчі посади у фейкових відомствах.

Шлях псевдопрокурорки у Довжанську

Перша фігурантка має тривалу історію колабораційної діяльності, яка розпочалася під час першої хвилі російської гібридної агресії на Сході України.

Слідство встановило наступні етапи її протиправної діяльності:

До 2014 року жінка тривалий час працювала в офіційній українській правоохоронній системі, проте після окупації зрадила присязі та добровільно приєдналася до так званої «прокуратури лнр»;

Протягом років вона служила загарбникам на різних посадах у тимчасово захоплених Луганську та Сорокиному (колишній Краснодон), забезпечуючи кримінальне переслідування громадян України на підставі юридично нікчемного «законодавства» терористичного угруповання;

З вересня 2023 року зловмисниця очолює ворожу «прокуратуру міста Свердловська» у місті Довжанськ, де координує репресивні заходи проти патріотично налаштованих місцевих мешканців.

Окрім виконання своїх безпосередніх каральних обов’язків, ця зрадниця активно бере участь у масових офіційних заходах загарбницької адміністрації. Вона також регулярно знімається у пропагандистських телевізійних сюжетах прокремлівських медіа, де займається відвертим виправдовуванням російської військової агресії.

Фабрикування справ у Новопсковському окупаційному суді

Іншою обвинуваченою у цьому провадженні є мешканка Старобільського району. Зловмисниця обрала шлях інтеграції до незаконної судової системи окупантів пізніше, після початку повномасштабного вторгнення.

Встановлено, що з жовтня 2023 року вона офіційно працює на благо ворога на посаді «помічника судді» у т.зв. «Новопсковському районному суді лнр». На цій посаді колаборантка технічно забезпечує повсякденну роботу окупаційних суддів за нормативно-правовою базою російської федерації. Жінка безпосередньо здійснює підготовку матеріалів сфабрикованих кримінальних та адміністративних справ до фіктивних слухань, допомагаючи ув’язнювати українських громадян.

⚖️ Правоохоронці дали сувору кримінальну оцінку діям обох фігуранток. Їхні протиправні вчинки офіційно кваліфіковано за частиною 7 статті 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність, а саме добровільне зайняття посади в незаконних судових або правоохоронних органах).

Санкція цієї статті передбачає суворе покарання — до 15 років позбавлення волі з обов’язковою повною конфіскацією всього належного їм майна.

Комплексне досудове розслідування проводили співробітники СБУ за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури, яка підтримуватиме державне обвинувачення в суді.

👉 Також нагадаємо, що слідчі зібрали докази злочинної діяльності зрадниці, яка активно сприяє окупаційному режиму на «керівній посаді» у фейковій поліцейській структурі рф на Луганщині.