Удар по Криму: СБС атакували завод Кримський титан

Сили безпілотних систем Збройних сил України вдарили по розташованому в Армянську заводу «Кримський титан», який забезпечує російське військове виробництво діоксидом титану та сірчаною кислотою. Про це в суботу, 13 червня, офіційно повідомив командувач СБС Роберт “Мадяр” Бровді.

Успішна нічна атака призвела до повної зупинки потужностей промислового гіганта, який тривалий час працював на задоволення потреб оборонного комплексу країни-агресора.

Значення об’єкта для ВПК окупантів та деталі атаки

Завод у тимчасово окупованому Криму є найбільшим профільним підприємством на території Східної Європи. Окупаційна влада використовувала його ресурси для забезпечення дефіцитною хімічною сировиною своїх збройних сил.

📢 «Кримський титан руському титану не товариш. Як законсервують – дихати Армянську стане легше. Найбільший у Східній Європі завод-гігант у нп Армянськ, що належить наразі Русскому тітану (віджатий, як і усе інше, за окупації Криму), здійснює в-во діоксиду титану. Пихтить на ВПК агресора денно і нощно, отруюючи околиці смородом сірки. Виробляє базову сировину для виготовлення порохів, ракетного палива та вибухівки. Волелюбний Український Птах в ніч на 13 червня здійснив візит ввічливості по вищезгаданий обʼєкт. Обʼєктивним контролем підтверджено нанесення уражень. Пожежа вирує. Виробництво призупинено», – йдеться в повідомленні командувача.

Удар українських безпілотників повністю паралізував логістичні та виробничі ланцюги окупантів. Хімічна сировина з цього підприємства використовувалася для таких військових потреб:

як базова основа для масового виготовлення артилерійських порохів;

як важливий компонент під час виробництва сучасного ракетного палива;

для створення стабільних хімічних сполук і вибухівки.

Паніка в окупованому Армянську: 23 прильоти

Масштаби руйнувань на території промислової зони підтверджують і самі загарбники. Російська протиповітряна оборона виявилася абсолютно нездатною перехопити українські ударні дрони в небі над півостровом.

У місцевих пабліках тимчасово окупованого Криму жителі та працівники підприємства активно поширюють панічні повідомлення:

📢 «Весь завод разбили. 23 прилета было. Все цеха пострадали, все горит, людей эвакуировали домой!»

На території заводу тривала масштабна пожежа, яку окупаційні екстрені служби не можуть ліквідувати протягом багатьох годин. Проведення об’єктивного контролю Сил оборони підтвердило критичні руйнування ключових цехів.

📢 «Далі буде, Крим ні разу не ваш, хробаки», – командувач СБС Роберт “Мадяр” Бровді.

Також нагадаємо, що підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ в ніч на 12 червня завдали ударів по військових об’єктах росіян в оперативній глибині на тимчасово окупованих територіях (ТОТ).