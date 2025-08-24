Неділя, 24 Серпня, 2025
У Євросоюзі зростає інтерес до інвестицій в оборонний сектор України

Денис Молотов
У Європейському Союзі дедалі більше говорять про перспективи інвестицій у розвиток української оборонної індустрії. Єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс повідомив, що для цього може бути використаний новий механізм позик, розрахований на 150 мільярдів євро. Саме ці кошти розглядаються як додаткове фінансування оборонної сфери України. Про це 23 серпня повідомило агентство УНІАН.

За словами єврокомісара, вже найближчим часом громадськості представлять дані про кількість країн-членів ЄС, які подали запити на використання ресурсу. Він пояснив, що інтерес до програми є значним, і в листопаді стане зрозуміло, яка частина кредитного фонду піде безпосередньо на потреби України.

Посилення колективної безпеки

Кубілюс наголосив, що низка країн уже заявили про готовність спрямувати позики саме для підтримки української оборонної галузі, однак точні цифри поки що не озвучуються. Він нагадав, що раніше висловлював занепокоєння недостатньою кількістю заявок від держав ЄС на фінансування закупівлі українських військових технологій. Тепер ситуація виглядає значно оптимістичніше.

📢 «Зараз я значно оптимістичніший», – підкреслив Кубілюс.

Водночас він утримався від прогнозів щодо фінансування закупівлі американського озброєння на 90 мільярдів доларів, про яке говорив шостий президент України Володимир Зеленський після візиту до Вашингтона. За словами єврокомісара, нині Європейський Союз діє більш узгоджено і демонструє зростаючу єдність у співпраці з США у сфері безпеки.

Кубілюс також відзначив, що інтерес між українською та європейською оборонними індустріями є взаємним.

📢 «Українська оборонна індустрія визначна своїми досягненнями. І, думаю, багато європейських країн, бізнес-індустрій мають чимало інтересу посилити свою інтеграцію», – наголосив він.

Крім того, ЄС уже схвалив мандат для переговорів із Європарламентом щодо запуску Європейської програми оборонної промисловості (EDIP). Вона передбачає виділення до кінця 2027 року €1,5 мільярда у вигляді грантів, з яких €300 мільйонів планують спрямувати на підтримку оборонного комплексу України.

У Брюсселі визнають, що розвиток української оборонної індустрії є стратегічно важливим завданням не лише для Києва, але й для всієї Європи. ЄС зацікавлений у посиленні своєї колективної безпеки.

☝️ Також нагадаємо, що Європейська комісія розглядає можливість ухвалення найбільшого бюджету в історії ЄС — 1,717 трильйона євро.

