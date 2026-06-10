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США розпочали удари по Ірану: помста за збитий вертоліт

Денис Молотов
Денис Молотов
США розпочали удари по Ірану: помста за збитий вертоліт
Ілюстративне фото з відкритих джерел / Іран / © Clash Report в мережі Х

Сили Центрального командування США розпочали завдавати ударів по Ірану. Військова операція стала відповіддю на інцидент зі збиттям американського ударного гелікоптера Apache. Про це в ніч проти середи, 10 червня, повідомило саме командування через свою офіційну сторінку в соціальній мережі Х (колишній Twitter).

🔹Офіційна позиція Центрального командування США

За інформацією американських військових, удари було розпочато о 17:00 за східним часом. У своїй офіційній заяві представники Центрального командування підкреслили характер дій Сполучених Штатів. Вони мають виключно оборонну мету та є прямою відповіддю на атаку проти військовослужбовців США.

📢 «Ця місія є пропорційною відповіддю на невиправдану іранську агресію», – зазначили у командуванні.

🔹Заява президента Дональда Трампа

Американський президент Дональд Трамп перед початком операції прокоментував ситуацію. Він наголосив, що дії США будуть “дуже потужними”. Очільник Білого дому заявив про необхідність швидкої та рішучої реакції на інцидент.

📢 «Вони збили наш гелікоптер, і ми відповідаємо просто зараз. Я переконаний, що важливо діяти рішуче… Ми мали хорошу угоду, і, ймовірно, вона залишиться чинною. Але ця операція – наша пряма і сильна відповідь на напад минулої ночі», – йдеться в повідомленні.

Раніше президент Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати ймовірно проголосять «повну перемогу» над Іраном у найближчі два тижні.

Після цього виступу стався інцидент в офіційній зоні польотів. Іранські сили збили американський гелікоптер Apache поблизу Ормузької протоки. У відповідь на ці дії Трамп пообіцяв рішучу реакцію з боку США.

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