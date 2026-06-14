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Підсанкційні танкери почала змінювати маршрути в обхід Ла-Маншу

Денис Молотов
Денис Молотов
Підсанкційні танкери почала змінювати маршрути в обхід Ла-Маншу
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Після того як Велика Британія вперше затримала у Ла-Манші танкер «тіньового флоту» рф SMYRTOS, низка інших нафтових суден почала змінювати маршрути. Про це повідомляє видання The Insider з посиланням на оперативні дані відомого морського моніторингового сервісу Starboard Maritime Intelligence.

Радикальні дії Королівського флоту та правоохоронців Сполученого Королівства викликали серйозні логістичні збої у «відпрацьованих та налагоджених» схемах транспортування російської підсанкційної сировини.

Перелік танкерів «тіньового флоту» рф, які екстрено змінили курс

Аналітики спеціалізованого сервісу моніторингу зафіксували різкі та нетипові маневри одразу кількох великих нафтових суден. Кораблі намагаються уникнути проходження через контрольовану британцями протоку.

Зміна траєкторії руху зафіксована у таких підсанкційних суден:

  • LION I (під прапором Камеруну) — рухався через Середземне море в напрямку Атлантики, але різко змінив курс перед входом у Ла-Манш і попрямував у бік Ірландії. У системі AIS його кінцевий пункт наразі позначено як FOR ORDERS – «очікування подальших вказівок»;
  • C VIKING (під прапором Сьєрра-Леоне) — аналогічно змінив свій затверджений маршрут у Північній Атлантиці та оперативно взяв курс у напрямку Ірландії;
  • SONA — суттєво відхилилося від колишнього маршруту, прямуючи раніше з Фінської затоки в бік єгипетського Порт-Саїда;
  • MAINI — зміну курсу зафіксовано під час руху судна з російського порту Приморськ безпосередньо до Єгипту.

Усі ці судна офіційно фігурують у базі української розвідки як активні учасники нелегальних перевезень російської нафти. Проти кожного з них раніше було запроваджено жорсткі західні санкції.

Британська морська операція у Ла-Манші

Маневри нафтових перевізників стали прямою відповіддю на зміну тактики офіційного Лондона. Британський уряд перейшов до прямих фізичних затримань суден-порушників у своїх територіальних водах.

Раніше прем’єр-міністр Кір Стармер Британії повідомив, що Збройні сили країни перехопили нафтовий танкер, який намагався пройти через Ла-Манш, назвавши це ударом по «тіньовому флоту» рф.

Нагадаємо, у березні в уряді Британії офіційно заявили, що країна затримуватиме підсанкційні судна, пов’язані із перевезенням російських енергоресурсів.

Раніше також неодноразово повідомлялося, що Велика Британія детально розглядає варіанти захоплення танкерів «тіньового флоту» рф для мінімізації прибутків агресора від продажу сировини.

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