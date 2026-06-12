Консолідація в евакуації: як триває підтримка внутрішньо переміщених жителів Попасної

У Попаснянській громаді одним із головних напрямів роботи з консолідації стала підтримка внутрішньо переміщених осіб через гуманітарні хаби, освітні ініціативи, творчі проєкти та заходи для дітей і молоді. Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА.

Після вимушеної релокації громада зосередила увагу не лише на гуманітарній підтримці. Пріоритетом стало створення середовища, у якому мешканці зберігають зв’язок із рідним краєм, продовжують спілкування та беруть участь у спільних ініціативах незалежно від теперішнього місця проживання.

Дитячі простори та родинні зустрічі у хабах

У гуманітарних осередках Попаснянської міської військової адміністрації (МВА) систематично проводяться заходи для дітей і дорослих. Вони спрямовані на збереження локальної ідентичності Луганщини.

Географія роботи координаційних центрів та позашкільних гуртків громади охоплює кілька регіонів:

Харків — у місцевому хабі функціонує дитячий простір для дошкільнят, де організовують соціокультурні та розважальні заходи, присвячені державним святам;

— у місцевому хабі функціонує дитячий простір для дошкільнят, де організовують соціокультурні та розважальні заходи, присвячені державним святам; Черкаси — працівники установи разом із Попаснянським центром позашкільної освіти організовують майстер-класи, тематичні вікторини та рухливі ігри;

— працівники установи разом із Попаснянським центром позашкільної освіти організовують майстер-класи, тематичні вікторини та рухливі ігри; Самар — для дітей і дорослих проводяться творчі виставки та заняття, присвячені пам’ятним датам України та Луганщини;

— для дітей і дорослих проводяться творчі виставки та заняття, присвячені пам’ятним датам України та Луганщини; Кременчук — на базі релокованих потужностей активно діє гурток творчої майстерні під назвою «Натхнення»;

— на базі релокованих потужностей активно діє гурток творчої майстерні під назвою «Натхнення»; Стрий — у Львівській області в онлайн- та офлайн-форматах успішно працює патріотичний гурток «Етногуртівня».

📢 «Майстер-класи та спільні заходи дуже допомагають дітям адаптуватися. Вони знайомляться, спілкуються, менше замикаються в собі після переїзду», – говорить мешканка громади Олена, яка разом із родиною зараз проживає у Львівській області.

Для багатьох родин це стало можливістю створити для дітей безпечне середовище спілкування та соціалізації. Окрему увагу приділяють родинному дозвіллю та спортивній активності. У межах проєкту «Родинні зустрічі» проводяться турніри з настільного тенісу та дружні зустрічі з гри у шашки.

📢 «Коли дитина має можливість приходити на заняття, спілкуватися та брати участь у заходах, це дуже допомагає і їй, і батькам. З’являється відчуття, що ти не залишився сам», – розповідає переселенка з Попасної Наталія, яка нині проживає у Харкові.

Творчість, соціальна опіка та культурна ідентичність

Подібні заходи вдало поєднують освітню складову з елементами психологічної підтримки. Вони допомагають внутрішньо переміщеним родинам швидше адаптуватися у приймаючих громадах. Позашкільна освіта використовує елементи ефективної арттерапії, які спрямовані на збереження української ідентичності.

Паралельно працівники хабу у Черкасах відвідують місцевий геріатричний пансіонат. Там зараз проживають самотні переселенці з Луганщини, яким спеціалісти регулярно надають необхідну моральну та психологічну підтримку.

Молодіжні проєкти та міжрегіональна взаємодія

Учнівська молодь Попаснянської громади бере активну участь у всеукраїнських та міжнародних проєктах громадської активності. Серед них варто виділити проєкт «Олімпійці надихають – діти визначають своє майбутнє». Також діє міжнародна ініціатива «100×100 – Мости освіти», яка спрямована на розвиток партнерства між українськими та європейськими школами.

У березні 2026 року в межах співпраці Калуської громади та Попаснянського ліцею № 20 відбулася офлайн соціокультурна екскурсійна поїздка за участі учнівської молоді. Такі формати допомагають підліткам розширювати коло спілкування та формувати міжрегіональні зв’язки.

Окремим важливим напрямом стала реалізація національно-патріотичного відеофестивалю «Сила нескорених». У його межах створено цикл відеоісторій про вшанування Захисників України за участі шести освітніх закладів громади.

📢 «Незважаючи на складні умови, нам вдалося створити простір підтримки та єдності для мешканців громади. Особливу увагу ми приділяємо залученню дітей і молоді, адже саме вони в майбутньому продовжуватимуть зберігати та популяризувати культурну спадщину Луганщини», – зазначає начальник Попаснянської міської військової адміністрації Микола Ханатов.

Для Попаснянської громади консолідація сьогодні означає створення постійного простору взаємодії між мешканцями через освіту, культуру, дитячі ініціативи та спільні заходи, які допомагають людям зберігати відчуття спільності навіть далеко від рідного дому.