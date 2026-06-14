Оборона Балтії: три країни проводять маневри задля захисту Сувальського коридору

З 16 по 26 червня військові Литви, Польщі та Франції проведуть спільні навчання під назвою «Галантний вепр 2026» (Gallant Boar 2026) у районі Сувальського коридору. Про це офіційно повідомляє авторитетне литовське видання LRT.

Спільні маневри союзників по Північноатлантичному альянсу (НАТО) покликані продемонструвати готовність до негайної відсічі будь-яким провокаціям на східному фланзі.

Склад учасників та масштабне переміщення техніки

Міжнародні навчання залучать значні сили з боку країн-партнерів. Військове командування координуватиме дії підрозділів у режимі реального часу.

Для виконання завдань у межах міжнародної операції залучено такі сили:

з литовського боку братимуть участь військовослужбовці драгунського батальйону Великого князя Литовського Бутігейдіса. Вказаний батальйон офіційно входить до складу відомої піхотної бригади “Жемайтія”;

разом із литовськими воїнами на полігонах тренуватимуться і профільні підрозділи збройних сил Польщі;

військовий контингент Франції також бере безпосередню участь у спільних тактичних операціях.

Як окремо відзначили військові Литви, 13 червня на території країни очікується активне переміщення військової техніки головними автошляхами. Це безпосередньо пов’язано з плановою передислокацією залучених підрозділів до місць проведення маневрів.

Стратегічне значення Сувальського коридору

Під час навчань учасники планують проводити спільні військові операції, спрямовані на посилення оперативної взаємодії. Військові прагнуть досягти зміцнення здатності швидко реагувати на потенційні загрози. Окрему увагу приділятимуть розвитку навичок необхідних для швидкого й ефективного захисту Сувальського коридору.

Раніше світові ЗМІ неодноразово називали Сувальський коридор однією з головних стратегічних цілей росії у разі прямого конфлікту з НАТО. Сама географія регіону створює додаткові виклики для безпеки країн Балтії. Саме через цей вузький перешийок Литва, Латвія та Естонія мають єдине сухопутне сполучення із рештою Альянсу.

Розширення військової інфраструктури Литви

Зважаючи на постійні безпекові ризики, Вільнюс вживає рішучих заходів для зміцнення оборонних спроможностей на своїх прикордонних територіях.

У країні активно триває розбудова нових та модернізація наявних військових об’єктів:

у грудні 2025 року Литва офіційно оголосила про створення нового полігону бригадного рівня в районі Сувальського коридору. Цей об’єкт розгортають спеціально для того, аби суттєво посилити загальну обороноздатність на кордоні з Білоруссю;

у країні додатково планується удвічі збільшити площу відомого Таурагського полігона. Розширення території забезпечить достатньо місця для масштабних навчань великих підрозділів і безпечного розміщення важкої військової техніки НАТО.,

👉 Також нагадаємо, що Литва посилює безпеку Сувальського коридору — лісистої та малозаселеної рівнини завширшки 100 кілометрів. Він сполучає країну з Польщею та межує з Білоруссю і російським Калінінградом. Цей стратегічний відрізок вважається одним з найбільш вірогідних напрямків можливого наступу росії на країни ЄС та НАТО.