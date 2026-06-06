Луганщина без кордонів: як у «Пирогово» відзначили 88-річчя області

3 червня у Національному музеї народної архітектури та побуту України «Пирогово» на Київщині відзначили 88-му річницю утворення Луганської області. Захід зібрав майже тисячу луганців із різних куточків країни — представників громад, освітян, митців, волонтерів, військових, молодь та переселенців, які через війну були змушені залишити рідний дім.

Свято стало не лише нагодою згадати історію області, а й продемонструвати, що навіть в умовах тимчасової окупації значної частини Луганщини її громади продовжують жити, розвиватися та зберігати власну ідентичність.

«Коріння, що тримає»: історія Луганщини через мистецтво і традиції

Урочистості розпочалися з виставки декоративно-ужиткового мистецтва «Коріння, що тримає». На експозиції представили роботи майстрів та аматорів народного мистецтва із 26 територіальних громад області.

Вишивка, рушники, витинанки, бісероплетіння, авторські ляльки-мотанки, декоративний розпис, вироби з природних матеріалів та сучасні мистецькі композиції розповідали про культурне різноманіття Луганщини та її зв’язок із власним історичним корінням.

Окремі локації підготували територіальні громади області. Кожна з них представила власну історію, традиції, культурні надбання та символи. Для багатьох відвідувачів це була можливість не лише побачити знайомі назви рідних міст і селищ, а й поспілкуватися із земляками та відчути єдність із регіоном, який сьогодні переживає складний період своєї історії.

Серед учасників виставки була і лисичанка Вікторія Буданцева — музичний педагог та майстриня виробів із фетру. Уже понад шість років вона створює авторські іграшки, книги, пальчикові театри, брошки та брелоки. Її роботи привертають увагу як дітей, так і дорослих. Попри виклики війни та вимушене переселення, майстриня продовжує займатися творчістю, демонструючи приклад стійкості та відданості своїй справі.

Врятовані реліквії та символи Луганщини

Особливу увагу гостей привернула колекція мініатюр народних костюмів Новоайдарщини кінця ХІХ — початку XX століття. Ці унікальні експонати вдалося врятувати у 2022 році та вивезти на підконтрольну Україні територію.

Луганський обласний краєзнавчий музей представив експозицію «Половецька скульптура “Чорнухинська мадонна” — оберіг Великого степу». Йдеться про унікальну половецьку скульптуру XI століття, знайдену на Луганщині у 1971 році. Вона вважається єдиною відомою у світі кам’яною статуєю, яка зображує матір із немовлям.

Після втрати доступу до значної частини музейних колекцій на окупованій території фахівці створили керамічну копію скульптури для пересувних виставок, завдяки чому відвідувачі можуть і надалі знайомитися з одним із найвідоміших історичних символів Луганщини.

Не меншої уваги заслужила експозиція виробів, створених українськими військовослужбовцями, а також сувенірна продукція підрозділів, які сьогодні виконують бойові завдання на території Донецької, Харківської та Луганської областей.

Традиції, які не втратили смаку

Важливу частину заходу склали презентації елементів нематеріальної культурної спадщини Луганщини.

Зокрема, громади знайомили гостей із місцевими кулінарними традиціями. Лозно-Олександрівська громада представила історію унікальної рецептури хліба на заквасці, яку тут зберігають і сьогодні. Саме за цим рецептом працювала пекарня у селищі Лозно-Олександрівка, заснована ще у 1955 році. Підприємство діяло до червня 2022 року.

Також відвідувачі могли скуштувати традиційну луганську випічку — «жайворонки», яку презентувала переможниця 14-го сезону кулінарного шоу «МастерШеф» Наталка Нікішина.

Крім того, гостям запропонували майстер-класи з традиційних видів народного мистецтва, що дозволило ближче познайомитися з культурними особливостями регіону.

Луганські університети демонструють майбутнє

На святі представили й сучасні досягнення області. Луганський національний університет імені Тараса Шевченка та Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля продемонстрували власні розробки у сфері віртуальної та доповненої реальності.

ЛНУ імені Тараса Шевченка працює над створенням імерсивного освітнього, музейного та дизайнерського контенту. Серед напрямів роботи — інтерактивні симуляції, 3D-моделі, віртуальні лабораторії, цифровізація музейної педагогіки та створення віртуальних екскурсій.

У Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля діє власна Лабораторія розширеної реальності (XR Lab), яка займається інтеграцією VR та AR-технологій у навчальний процес і наукові дослідження.

Маніфест для збереження Луганщини

Під час урочистостей начальник Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко та керівники громад області підписали «Маніфест збереження локальної ідентичності Луганщини».

Документ містить звернення до керівників регіонів і громад України, представників громадянського суспільства, луганців та всіх українців із закликом підтримувати культурні практики Луганщини, сприяти інтеграції переселенців, розвивати освітні та мовні ініціативи, а також формувати партнерські зв’язки між громадами.

Звертаючись до учасників заходу, Олексій Харченко наголосив на важливості збереження культурної спадщини області та підтримки її ідентичності навіть в умовах війни.

Почесним гостем святкування став голова Київської обласної державної адміністрації Микола Калашник, який відзначив активність луганців у збереженні своєї культури та висловив готовність підтримувати подібні ініціативи.

Нагороди тим, хто працює для регіону і країни

У межах святкування відбулося вручення державних нагород, почесних звань та відзнак.

Орденом «За мужність» III ступеня нагородили учасника бойових дій Юрія Куличенка, орденом княгині Ольги III ступеня — начальницю управління Сіверськодонецької міської військової адміністрації Марину Багрінцеву.

Почесне звання «Заслужений працівник освіти України» присвоєно Любові Бондар, а звання «Заслужений художник України» — головному художнику Луганського обласного академічного українського музично-драматичного театру Андрію Романченку.

Відзнаки також отримали представники Сил оборони України, працівники громад, волонтери та інші жителі області, які мають вагомі здобутки у своїй діяльності.

Амбасадори Луганщини

Однією з найпомітніших подій заходу стало представлення «Амбасадорів Луганської області» — громадянської ініціативи, яку запропонувала Молодіжна рада при Луганській ОВА.

Амбасадорами стали люди, які готові представляти Луганщину в Україні та за її межами та популяризувати бренд «Незламна Луганщина».

Першим посвідчення амбасадора отримав український поет, письменник та військовослужбовець Сергій Жадан.

Серед перших амбасадорів також — ветеранка Наталя Ліщишена, педагог Артур Пройдаков, історик Олександр Набока, популяризаторка луганської культурної спадщини Наталка Нікішина, громадська діячка Ганна Рясна, представники молодіжного руху Данило Дуднік та Ілля Точений, а також викладачка та авторка пісень Тетяна Жила.

Молоді учасники ініціативи представлятимуть Луганщину в Палаті регіональних молодіжних конгресів у складі Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України.

Від богатирського багатоборства до фестивалю «Луганщина — це Україна»

Завершували святковий день концертна програма за участю артистів Луганського академічного українського музично-драматичного театру та творчих колективів громад області, а також показові виступи спортсменів із Кремінської громади — членів Національної збірної України з богатирського багатоборства під керівництвом заслуженого майстра спорту Олександра Дубового.

Святкування 88-річчя Луганської області у «Пирогово» вкотре продемонструвало: попри війну, окупацію та вимушене переселення тисяч людей, Луганщина продовжує жити через свої громади, культуру, освіту, молодь і людей, які не дозволяють зникнути її голосу.