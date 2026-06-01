Україна збільшить імпорт скрапленого природного газу через Литву

Денис Молотов
Фото: Офіційний канал новин і важливих повідомлень від Премʼєр-міністерки. / Telegram / 01.06.2026

Диверсифікація джерел постачання енергоресурсів залишається одним із ключових елементів забезпечення національної безпеки України в умовах тривалого протистояння з агресором. Поглиблення співпраці з країнами Балтійського регіону дозволяє задіяти нові технологічні ланцюжки для наповнення українських підземних сховищ газу (СПГ) напередодні наступного опалювального сезону.

В Україну буде постачатись суттєво більше скрапленого природного газу з Балтики. Про це офіційно повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко у своєму Телеграм-каналі у понеділок, 1 червня, підсумовуючи перші результати роботи української делегації.

Нові домовленості відкривають для вітчизняного енергетичного сектору прямий доступ до глобального ринку зрідженого палива.

📢 «Досягнули угоди про довгострокове постачання СПГ через термінал Клайпеди під час міжурядових консультацій у Вільнюсі», – написала очільниця українського уряду.

Географія виробників та посилення логістичного каналу

За словами Юлії Свириденко, нова підписана угода не обмежує Україну рамками одного постачальника. Інфраструктура балтійських партнерів дозволяє гнучко реагувати на цінові коливання на світових хабах.

Задекларовані параметри майбутніх постачань скрапленого природного газу:

  • Джерела походження. Сировина може стабільно постачатись як від американських, так і від провідних близькосхідних виробників (зокрема, Катару);
  • Формат імпорту. Завдяки довгостроковому характеру контракту Україна зможе бронювати необхідні потужності термінала заздалегідь;
  • Технічна готовність. Українська газотранспортна система (ГТС) та інтерконектори повністю готові до транспортування палива з північного напрямку.

Українська сторона вже має успішний практичний досвід роботи за цією складною логістичною схемою.

📢 «Український Нафтогаз вже приймав такі партії. Наші домовленості дозволять посилити цей канал. Важливий крок для нашої стійкості», – додала прем’єр-міністр.

Історія співпраці: успішний кейс з Ignitis Group

Варто нагадати, що перші практичні кроки у цьому напрямку було зроблено дещо раніше. Поточного року Україна вперше у своїй історії успішно отримала тестову партію скрапленого природного газу через морський термінал у литовській Клайпеді.

Тоді державна компанія НАК «Нафтогаз України» у тісній комерційній співпраці з литовською Ignitis Group забезпечила оперативне постачання перших 90 мільйонів кубометрів блакитного палива. Позитивні результати того експерименту та перевірка транзитних потужностей європейських газопроводів через Польщу дозволили перейти від короткострокових закупівель до формування великого довгострокового пулу замовлень.

👉 Раніше було повідомлено, що прем’єр-міністр України Юлія Свириденко на чолі представницької урядової делегації офіційно прибула до столиці Литви — міста Вільнюса.

