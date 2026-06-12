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Обвинувальний акт щодо колишньої судді на Луганщині скеровано до суду

Денис Молотов
Денис Молотов
Обвинувальний акт щодо колишньої судді на Луганщині скеровано до суду
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Служба безпеки України офіційно завершила досудове розслідування щодо колишньої судді Кіровського міського суду Луганської області. Жінка після окупації регіону добровільно перейшла на бік ворога та наразі активно співпрацює із загарбниками. Обвинувальний акт уже скеровано до суду. За даними правоохоронців, фігурантці загрожує суворе покарання. Про це повідомила пресслужба СБУ Луганської області.

За даними слідства, протиправна діяльність зловмисниці розпочалася ще під час першої хвилі російської експансії на Сході України. Вона послідовно інтегрувалася в незаконні структури загарбників.

Обвинувальний акт щодо колишньої судді на Луганщині скеровано до суду 01
Служба безпеки України

Етапи колабораційної діяльності фігурантки за кримінальним провадженням:

  • після початку російської агресії у 2014 році фігурантка добровільно звільнилася з офіційної української судової системи;
  • одразу після цього вона подала документи для працевлаштування до незаконно створених «судових органів лнр»;
  • у грудні 2018 року, за особистої протекції ватажка окупаційної адміністрації пасічника, її призначили до так званого «верховного суду лнр»;
  • у серпні 2023 року, після повномасштабного вторгнення та інтеграції установ до системи рф, новим указом путіна фігурантку перепризначили «суддею верховного суду лнр».

Перебуваючи на вказаній псевдопосаді, зловмисниця безпосередньо забезпечувала функціонування окупаційної судової системи. Вона ухвалювала незаконні рішення в інтересах держави-агресора. Наразі вона продовжує забезпечувати роботу в незаконних судових органах та активно сприяє впровадженню російської судової практики на тимчасово окупованій території Луганської області.

⚖️Кваліфікація злочину та організатори розслідування

Правоохоронні структури зібрали вичерпну доказову базу, яка повністю підтверджує системну антиукраїнську діяльність колишньої судді Кіровського міського суду.

Наразі її дії офіційно кваліфіковано за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Санкція цієї статті передбачає покарання до 15 років позбавлення волі з обов’язковою конфіскацією всього майна.

Комплексне розслідування проводили співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях. Заходи відбувалися за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

👉 Також нагадаємо, що слідчі Служби безпеки України успішно завершили досудове розслідування щодо двох поплічниць ворога, які активно допомагають функціонуванню незаконної судової та правоохоронної систем на тимчасово окупованій території Луганської області.

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