Ще 65 жителів громади отримали допомогу від Лисичанської МВА

Ще 65 жителів отримали грошову допомогу від Лисичанської міської військової адміністрації (МВА). Про це офіційно повідомили представники управління соціального захисту населення громади, передає Луганська ОВА.

Ці громадяни опинилися в складних життєвих обставинах у зв’язку з довготривалою хворобою або важким оперативним втручанням. Загальна сума виділених для них коштів склала 499 тис. грн.

📊 Статистика виплат у 2026 році

Місцева влада продовжує системно підтримувати своїх земляків, які вимушено евакуювалися до більш безпечних регіонів України. Фінансування медичних потреб залишається одним із пріоритетних напрямків роботи адміністрації.

Поточні результати реалізації соціальних програм характеризуються такими цифрами:

від початку року грошову допомогу на лікування та реабілітацію одержали вже 396 осіб ;

; загальна сума фінансової підтримки громадян з початку року склала 2 млн 868 тис. грн ;

; виділення коштів надається в рамках Програми соціального захисту населення Лисичанської міської територіальної громади на 2022-2026 роки.

Куди звертатися для оформлення виплат

Приймання нових заяв від внутрішньо переміщених осіб та мешканців громади, які потребують фінансової підтримки на лікування, триває. Громадяни можуть детальніше дізнатися про порядок оформлення документів за офіційними телефонами гарячої лінії.

☎️ Для отримання консультацій щодо переліку документів діють наступні контактні номери:

050 078 90 51;

066 187 07 32;

095 655 86 06.

👉 Також нагадаємо, що у місті Кропивницькому відбулася масштабна координаційна зустріч із внутрішньо переміщеними особами (ВПО) з Луганської області, під час якої люди отримали гуманітарну підтримку та фахові юридичні й соціальні консультації.