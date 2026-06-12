Даян Френсіс: Україна вплинула на політичні зміни у Вірменії, але росія зберігає тиск

Партнерський матеріал надано Independence Avenue Media. Публікується за згодою правовласника. Автор: Ія Меурмішвілі

Редакторка канадського видання National Post Даян Френсіс вважає, що війна росії проти України вже суттєво вплинула на характер сучасних збройних конфліктів і може наближатися до завершальної фази. Вона зазначає, що український спротив не лише змінив уявлення про ведення війни, а й посилив довгостроковий тиск на росію, послабивши її економіку, військовий потенціал та енергетичний сектор.

За її словами, наслідки війни виходять далеко за межі України — вони впливають на політичні рішення інших країн, зокрема Вірменії, яка дедалі активніше переосмислює власну зовнішньополітичну орієнтацію. Водночас Френсіс застерігає, що росія зберігає механізми впливу в регіоні та продовжує спроби утримати контроль над країнами колишнього радянського простору.

Експертка також висловлює обережний оптимізм щодо розвитку війни, вказуючи на зростання економічного тиску на росію та удари по її енергетичній інфраструктурі. На її думку, це може поступово змінювати баланс сил і наближати завершення конфлікту.

Френсіс переконана, що майбутнє України пов’язане з європейською інтеграцією, а її роль у регіоні лише посилюватиметься.

Це інтерв’ю було записане 9 червня 2026 року та відредаговане для стислості й зрозумілості.

Інтерв’ю

Ія Меурмішвілі, головна редакторка Independence Avenue Media: У неділю в Вірменії правляча партія прем’єр-міністра Нікола Пашиняна «Громадянський договір» перемогла на виборах і була переобрана. Як ви оцінюєте результати цих виборів? Що, на вашу думку, це означає для Вірменії?

Даян Френсіс, редакторка National Post: Я думаю, що це хороша новина для вірменського народу, який обрав Європу замість росії або збереження статус кво. Але водночас вважаю, що зараз вони входять у небезпечний період. На мою думку, у росії є відпрацьований сценарій, як дисциплінувати країни так званого «близького закордоння». Це не спрацювало в Україні й не спрацювало в Грузії, але вони однаково спробують застосувати його щодо Вірменії. Це буде непросто. Водночас я думаю, що все буде гаразд, оскільки Трамп висловив підтримку новому лідеру. Це важливо. Україна не мала такої підтримки, коли протистояла російському впливу після того, як почала рухатися європейським шляхом.

Ія Меурмішвілі: Прем’єр-міністр Пашинян перед виборами заявив, що Вірменія не є союзником росії у війні проти України. І це викликало роздратування президента путіна. Що це означає для росії у військовому плані? Адже Вірменія, на території якої розміщена велика російська військова база, заявляє, що не є їх партнером.

Даян Френсіс: Ймовірно, саме тому путін грюкає у двері й висунув на цих виборах свого маріонеткового олігарха, щоб знову повернути Вірменію до своєї орбіти. Але це не спрацює. Трамп уже це розуміє. Американці це розуміють, європейці це розуміють. Тому Вірменії доведеться дуже обережно балансувати, щоб не допустити, аби ведмідь увійшов і фактично захопив країну або її частину. Це дуже небезпечна ситуація. Тож діяти потрібно виважено і дипломатично.

Зараз і американці, і європейці підтримують право Вірменії бути тією країною, якою вона хоче бути, а це, видається, означає демократію. Але цей процес має відбуватися повільно і поступово. Водночас Вірменія повинна бути повністю готовою до всіх тих методів, які росія застосовувала в Україні та інших країнах, адже вони можуть бути використані й у Вірменії.

Ія Меурмішвілі: Чи вважаєте ви, що Україна отримує певні переваги від того, що демократична Вірменія відвертається від росії?

Даян Френсіс: Не думаю, що Україна отримує від цього пряму вигоду. Але, на мою думку, це ще раз підтверджує той факт, що весь світ, окрім росії, захоплюється Україною за те, що вона робить: за те, що протистоїть росіянам, будує демократію та створює надзвичайно потужну економіку. Україна є технологічною державою.

Україна — дивовижна країна, і зрештою вона приєднається до Європейського Союзу та стане Кремнієвою долиною всього континенту. І я вважаю, що це велике визнання для українців, що їхні жертви також надихнули інших і, можливо, навіть підштовхнули вірмен до такого вибору.

Але сама думка про те, що будь-яка з колишніх радянських республік, які вже залишили цей простір, захотіла б повернутися назад, є абсолютним божевіллям. Але це путін.

IAM: Як, на вашу думку, зараз розвивається війна в Україні? Ви також сказали, що Україна є технологічною державою. Складається враження, що українці змінили спосіб ведення воєн і те, як вони вестимуться в майбутньому.

Даян Френсіс: Україна фактично переосмислила сучасну війну. Люди не усвідомлюють, що Україна завжди була Кремнієвою долиною Радянського Союзу. Саме українці відправили Гагаріна в космос. Саме українці стояли біля джерел ракетобудування. Саме українці працювали над радянським аналогом Манхеттенського проєкту і створили для них першу атомну бомбу. Це надзвичайно талановитий народ.

Це ще одна причина, чому росія хоче повернути Україну під свій контроль і чому їй було так важко змиритися з її відходом. І саме тому вона [Україна] не здається.

Зараз ситуація зайшла в глухий кут, що саме по собі вражає, якщо врахувати, що ще п’ять років тому всі переваги були на боці росії. Україна завдала росії величезної й довготривалої шкоди її економіці, нафтовій галузі, армії та суспільству.

Тож Україна зробила послугу всьому світу, послабивши путіна та його режим у довгостроковій перспективі. Але ціна цього виявилася надзвичайно високою. Попри це, українці не стали б діяти інакше. Вони продовжуватимуть боротися. Вони справді героїчні та дуже талановиті.

На мою думку, зараз ми спостерігаємо певний глухий кут. Водночас у травні українці відвоювали більше територій, ніж росіяни. А путін продовжує кидати людей у м’ясорубку, тому що йому байдуже. Але це не спрацює. Європейці повністю підтримують Україну фінансово. Американці надають зброю не безплатно, але за неї платять європейці. Тому за Україною стоїть увесь Західний альянс. І це добре для всього світу, що росія поступово слабшає.

IAM: Чи є щось, що ви хотіли б додати, але я Вас не спитала?

Даян Френсіс: Говорячи про Україну, я хотіла б додати промінь надії. Я справді вважаю, що війна з росією наближається до свого завершення, ми перебуваємо на початку кінця цієї війни. Попри те, що росія відкинула спроби Зеленського сісти за стіл переговорів і бажання Трампа домогтися таких переговорів, незабаром її ресурси вичерпаються.

Багато людей покладають на це надії. Українська кампанія ударів перенесла війну безпосередньо на територію росії. Вона завдає ударів по економіці країни. Ми вже бачимо перебої з інтернетом, що суттєво впливає на повсякденне життя людей. Доходи росії від експорту нафти скоротилися вдвічі й, ймовірно, продовжать зменшуватися.

І я сподіваюся, що один із можливих сценаріїв завершення війни в тому, що росія повністю збанкрутує. Тоді все буде завершено. Тоді путіна більше не буде при владі, і, можливо, з’явиться свій Горбачов.