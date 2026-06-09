Менш як 200 працівників критично важливих підприємств Луганської області мають бронювання

Спеціалізована робоча група Луганської обласної державної адміністрації з визначення підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, офіційно переглянула та посилила критерії, за якими здійснюється надання такого статусу юридичним особам. Про це стало відомо за підсумками профільного засідання комісії у вівторок, 9 червня 2026 року.

Ухвалені рішення спрямовані на суттєве звуження кола підприємств, які мають право претендувати на пільги.

За результатами детального обговорення, члени робочої групи ухвалили одностайне рішення рекомендувати внесення невідкладних змін до чинного розпорядження голови Луганської ОДА – начальника обласної військової адміністрації від 10.01.2025 № 9 (з урахуванням усіх наступних правок). Мова йде про повне виключення з чинного переліку двох із восьми раніше затверджених регіональних критеріїв критичної важливості.

Деталі скасованих пільг: експортери та аграрний сектор в евакуації

Рішення про скорочення переліку підстав для отримання спецстатусу базується на глибокому аналізі поточної фінансово-господарської діяльності релокованого бізнесу Луганщини, який наразі працює в інших областях України.

Члени робочої групи рекомендували повністю ліквідувати такі норми:

Скасування Критері ї 3. Цей пункт раніше стосувався підприємств, які здійснюють активні експортні операції у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Комісія вилучила його через те, що переважна більшість релокованих бізнесів Луганської області через логістичні втрати та руйнування промислових потужностей наразі фактично не експортують свою продукцію за кордон;

Цей пункт раніше стосувався підприємств, які здійснюють активні експортні операції у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Комісія вилучила його через те, що переважна більшість релокованих бізнесів Луганської області через логістичні втрати та руйнування промислових потужностей наразі фактично не експортують свою продукцію за кордон; Скасування Критерії 6. Цей показник наразі об’єктивно не може бути коректно застосований до сільськогосподарських підприємств Луганщини, які змогли частково відновити свою юридичну та виробничу діяльність на підконтрольній Україні території.

Постанова Кабміну № 692 та реальна статистика бронювання в регіоні

Головні юридичні та статистичні параметри поточної реформи озвучив голова робочої групи:

📢 «Перегляд критеріїв, пов’язаний зі змінами у порядку бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2026 р. № 692, та має на меті оптимізацію кількості заброньованих працівників», – наголосив перший заступник голови Луганської облдержадміністрації Олексій Смирнов.

Він також оприлюднив реальні та досить стримані статистичні дані щодо поточного стану бронювання для релокованого регіону. За словами Олексія Смирнова, наразі в усій Луганській області налічується майже півтори тисячі кваліфікованих фахівців підприємств, які мають офіційний статус критично важливих для економіки.

Проте реальні відстрочки від призову та бронювання на період дії воєнного стану за новими жорсткими процедурами наразі мають менш як 200 військовозобов’язаних осіб.

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👉 Також нагадаємо, що начальник Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко долучився у режимі онлайн до роботи масштабної Експертної конференції з обміну досвідом «Розділ 22 ЄС: Формуючи майбутню політику згуртованості України».