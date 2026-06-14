Розвідка США фіксує блокування ядерних сховищ в Ірані

Іран упродовж минулих тижнів посилив захист власних запасів високозбагаченого урану, зокрема частково обвалив тунелі та замінував входи. Про це повідомляє телеканал CNN із посиланням на п’ять джерел, знайомих із даними американської розвідки.

Нові дії Тегерана значно підвищують ставки у кулуарних переговорах між Вашингтоном та іранською владою щодо майбутнього ядерної програми країни.

Радикальне ускладнення доступу до ядерного матеріалу

За даними співрозмовників видання, доступ до приблизно пів тонни матеріалу, який близький до збройового рівня збагачення, наразі значно ускладнився. Цей процес став набагато більш ресурсозатратним, ніж усього лише місяць тому.

Згідно з оцінками міжнародних профільних структур, основна частина цих стратегічних запасів наразі зберігається в обвалених тунелях на ядерному комплексі в Ісфагані. Водночас певна частина небезпечного матеріалу може перебувати й на інших секретних об’єктах по всій країні.

Дії Тегерана створюють комплексні проблеми для світової дипломатії:

суттєво ускладнюються потенційні домовленості зі США щодо вивезення або повного знищення запасів урану;

створюються високі додаткові ризики для будь-якої потенційної військової чи гуманітарної операції з їх вилучення;

виникають критичні загрози для фізичної безпеки міжнародних інспекторів у разі відновлення моніторингових місій;

унеможливлюється швидкий доступ до сховищ для верифікації реальних обсягів накопиченого ядерного матеріалу.

Переговорні позиції Дональда Трампа та «червоні лінії»

За даними видання CNN, чинний президент США Дональд Трамп неодноразово публічно заявляв про свої наміри. Він наголошував, що жорсткий контроль над запасами іранського урану є абсолютним пріоритетом у переговорах із Тегераном. Зокрема, наразі у Білому домі детально розглядаються варіанти його примусового вивезення зі країни або фізичного знищення.

Водночас поінформовані джерела зазначають, що точні параметри потенційної двосторонньої угоди досі залишаються абсолютно невизначеними. Окрім того, між сторонами процесу досі існують глибокі розбіжності щодо ключових умов мирного врегулювання.

Профільні експерти, зокрема колишні високопосадовці американських ядерних відомств, відкрито попереджають про небезпеку. На їхню думку, ускладнення фізичного доступу до підземних сховищ може створити додаткові ризики для контролю за використанням матеріалу в майбутньому.

Раніше офіційний Іран публічно заявив, що країна ще не ухвалила остаточного рішення щодо підписання угоди зі США. В уряді країни підкреслили, що Тегеран не збирається йти на жодні компроміси щодо своїх затверджених «червоних ліній».