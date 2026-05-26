НКРЕКП готує рішення про підвищення тарифів на передачу електроенергії

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), офіційно пропонує підвищити з 1 липня 2026 року чинні розцінки для Національної енергетичної компанії «Укренерго». Про це стало відомо за результатами відкритого робочого засідання профільного державного органу.

📈 Зокрема, рішення передбачає затвердження оновленого кошторису на транспортування ресурсу магістральними мережами. Пропонований новий тариф на передачу електроенергії встановлюється у розмірі 903,53 гривні за Мегават-годину, що на 21,62% вище за поточні показники.

📈 Державний регулятор окремо розробив специфічні цінові пропозиції для великих промислових споживачів. Для сучасних підприємств так званої «зеленої» електрометалургії плановий тариф на передачу електроенергії пропонується встановити на рівні 535,97 гривні за Мегават-годину. Це означає різке зростання фінансового навантаження на цю галузь одразу на 42%.

Зміна вартості диспетчеризації та позиція побутових споживачів

Одночасно з цим національна комісія планує переглянути вартість послуг з оперативно-технологічного управління системою. Тариф на диспетчеризацію пропонується збільшити на 7,83%, що підніме його до позначки 118,64 гривні за Мегават-годину.

⚠️Важливо наголосити, що зазначені фінансові розрахунки наводяться без урахування податку на додану вартість (без ПДВ).

ℹ️ Члени регуляторного органу та профільні експерти окремо заспокоїли пересічних громадян щодо наслідків цього кроку. Усі ці тарифи державної компанії жодним чином не стосуються побутових споживачів. Їхній плановий перегляд не призведе до автоматичної зміни кінцевої вартості світла для українського населення. Процедура зачепить виключно комерційні підприємства та непобутових учасників енергетичного ринку.

Варто зазначити, що державна комісія затвердила значно м’якший компромісний варіант, ніж просила сама енергокомпанія. Керівництво «Укренерго» спочатку наполягало на значно суворішому збільшенні базового тарифу на передачу на 29%.

Для представників екологічної металургії компанія просила підняти планку на 53%. Натомість вартість диспетчеризації оператор пропонував збільшити одразу на 55,5%. Представлений наразі проєкт рішення є виключно попереднім . Документ ще підлягає остаточному затвердженню лише після проходження тривалих публічних обговорень.

Економічні передумови реформи та лібералізація прайс-кепів

За офіційними даними інформаційного агентства «Інтерфакс-Україна», системні підстави для перегляду тарифної політики компанії базуються на кількох вагомих факторах. Головним чинником залишається відчутне зростання курсів іноземних валют на українському міжбанківському ринку. Це створює серйозне додаткове фінансове навантаження на державну компанію. Оператор змушений виконувати передбачені чинним законодавством спеціальні обов’язки перед об’єктами «зеленої» генерації. Закупівельна ціна цієї екологічної електрики зафіксована урядом виключно в євро.

Ще одним важливим фактором розробники називають вимушений перегляд Прогнозного балансу Об’єднаної енергетичної системи України до кінця поточного року. Через загальні тенденції на ринку прогнозний обсяг відпуску електрики зменшується на 9,5%. При цьому загальний прогнозний обсяг її безпосередньої передачі магістральними лініями скорочується на 5,5%.

На думку фахівців компанії «Укренерго», лібералізація регулятором граничних цін з 1 травня 2026 року також суттєво збільшує середньозважену ціну ресурсу. Це розширює фінансову базу для поточних розрахунків оператора з іншими професійними учасниками ринку.

Нагадаємо, що національна комісія підвищила прайс-кепи на короткострокових сегментах ринку електроенергії з 1 травня поточного року для стимулювання комерційного імпорту під час дефіциту.

👉 Також нагадаємо, що Кабінет Міністрів України офіційно продовжив термін дії чинного тарифу на електроенергію для населення до 31 жовтня 2026 року. Уряд запевняє, що попри поширення дезінформації, базова вартість ресурсу залишиться на рівні 4,32 грн за кВт-год, а для вразливих категорій споживачів передбачено спеціальні знижки.