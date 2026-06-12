ГОЛОВНАВСІ НОВИНИКРИМІНАЛ
КРИМІНАЛСУСПІЛЬСТВО

Керівнику відділу Кропивницького ТЦК оголосили підозру

Денис Молотов
Денис Молотов
Керівнику відділу Кропивницького ТЦК оголосили підозру
Фото: Державне бюро розслідувань / 12.06.2026

Начальнику одного з відділів Кропивницького районного ТЦК та СП оголосили підозру за приховування у щорічній декларації авто та доходу від продажу транспортного засобу. Про це офіційно інформує пресслужба Державного бюро розслідувань (ДБР) у п’ятницю, 12 червня.

Правопорушення було виявлено під час профільної перевірки Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК). Фахівці відомства встановили, що посадовець вніс до своєї щорічної декларації завідомо недостовірні відомості.

Фінансові деталі незадекларованого майна
Керівнику відділу Кропивницького ТЦК оголосили підозру 01
Фото: Державне бюро розслідувань / 12.06.2026

Службова перевірка виявила значну невідповідність між офіційними доходами підполковника та його реальними витратами і правочинами. Загальна сума прихованих або неточно вказаних даних перевищила 2,5 мільйона гривень.

Під час розслідування ДБР було зафіксовано такі порушення правил декларування:

  • підполковник не вніс до офіційного документа відомості про придбання автомобілів загальною вартістю понад 2,3 млн грн;
  • посадовець не вказав у звітності отриманий дохід у розмірі 200 тис. грн, який він отримав від продажу іншого транспортного засобу.

Нині військовому посадовцю офіційно оголосили підозру в умисному внесенні суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей. Офіційна кваліфікація дій фігуранта визначена за ч. 1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України. Наразі активне досудове розслідування триває, правоохоронці збирають необхідну доказову базу.

Подібні випадки порушень у структурах ТЦК

Варто додати, що правоохоронні органи України системно перевіряють майновий стан керівництва військових комісаріатів у різних регіонах.

Нагадаємо, раніше до суду вже скерували обвинувальний акт щодо заступника начальника Львівського обласного ТЦК та СП. Воєнного комісара зі Львівщини також судитимуть за недостовірне декларування коштовного будинку, великої земельної ділянки та автомобіля.

👉 Також правоохоронці викрили трьох керівників районних ТЦК у Тернопільській області на фальсифікації показників мобілізації.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Рада ухвалила «податок на OLX»

ВАЖЛИВО

Fire Point працює над новою ракетою на 850 км та супутниковою альтернативою Starlink

ПОДІЇ

Підтримка ВПО в евакуації: Біловодська СВА продовжує надавати допомогу

ВПО

На фронті зафіксовано 71 атаку, найбільше боєзіткнень на Покровському та Гуляйпільському напрямках – Генштаб

ВІЙНА

У рф повідомили про атаку дронів у петербурзі та кронштадті – під ударом могли опинитися нафтобаза і не тільки

ПОДІЇ

російські війська здійснили 64 штурми позицій ЗСУ впродовж 6 червня – Генштаб

ВІЙНА

Окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі Одещини, є поранені

ВІЙНА

Маніпуляція: «ЗСУ в паніці через те, що Росія нарощує виробництво балістичних ракет, — Bloomberg» 

СТОПФЕЙК

Видобуток нафти ОПЕК впав до мінімуму за два десятиліття

ВАЖЛИВО

Зеленський анонсував виплати у 300 тисяч для військових та нові умови служби, перші доплати “вже у червні”

ПОДІЇ

Висока ймовірність удару ракетою «Орєшнік» – Повітряні сили

ВАЖЛИВО

“Привид Версаля”: війна в Україні офіційно стала довшою за Першу світову – The Economist

ПОДІЇ

На фронті відбулося 196 боєзіткнень, понад 50 штурмів на Покровському та Гуляйпільському напрямках – Генштаб

ВІЙНА

Підприємство в Ірландії працює на російську оборонку – FT

ВАЖЛИВО

Готуються жорсткі покарання для систематичних порушників ПДР

ВЛАДА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип