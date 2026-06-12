Керівнику відділу Кропивницького ТЦК оголосили підозру

Начальнику одного з відділів Кропивницького районного ТЦК та СП оголосили підозру за приховування у щорічній декларації авто та доходу від продажу транспортного засобу. Про це офіційно інформує пресслужба Державного бюро розслідувань (ДБР) у п’ятницю, 12 червня.

Правопорушення було виявлено під час профільної перевірки Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК). Фахівці відомства встановили, що посадовець вніс до своєї щорічної декларації завідомо недостовірні відомості.

Фінансові деталі незадекларованого майна

Службова перевірка виявила значну невідповідність між офіційними доходами підполковника та його реальними витратами і правочинами. Загальна сума прихованих або неточно вказаних даних перевищила 2,5 мільйона гривень.

Під час розслідування ДБР було зафіксовано такі порушення правил декларування:

підполковник не вніс до офіційного документа відомості про придбання автомобілів загальною вартістю понад 2,3 млн грн;

посадовець не вказав у звітності отриманий дохід у розмірі 200 тис. грн, який він отримав від продажу іншого транспортного засобу.

Нині військовому посадовцю офіційно оголосили підозру в умисному внесенні суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей. Офіційна кваліфікація дій фігуранта визначена за ч. 1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України. Наразі активне досудове розслідування триває, правоохоронці збирають необхідну доказову базу.

Подібні випадки порушень у структурах ТЦК

Варто додати, що правоохоронні органи України системно перевіряють майновий стан керівництва військових комісаріатів у різних регіонах.

Нагадаємо, раніше до суду вже скерували обвинувальний акт щодо заступника начальника Львівського обласного ТЦК та СП. Воєнного комісара зі Львівщини також судитимуть за недостовірне декларування коштовного будинку, великої земельної ділянки та автомобіля.

👉 Також правоохоронці викрили трьох керівників районних ТЦК у Тернопільській області на фальсифікації показників мобілізації.